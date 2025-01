El Celta afronta el lunes en Mendizorroza, un estadio históricamente poco propicio, su primera prueba de fuego de la temporada. El conjunto de Claudio Giráldez se presenta en el campo del Alavés en su momento más bajo del curso, tras encadenar dos derrotas en el arranque de la segunda vuelta y firmar frente al Athletic su peor partido en Balaídos bajo las secuelas de su dolorosa e injusta eliminación de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu.

A las dificultades que el equipo celeste está teniendo esta temporada a domicilio, donde hasta la fecha solo ha sido capaz sumar 4 de los 27 puntos que se han puesto en juego, se suman las sensibles bajas de Aspas y Mingueza, los dos futbolistas más creativos del equipo y sus principales aportadores de goles y asistencias.

Enero maldito.

El paréntesis navideño no ha sentado nada bien al Celta. Tras doblegar brillantemente a la Real Sociedad en diciembre, el retorno a la competición ha sido poco menos que desastroso para los intereses del Celta, que solo ha sumado un laborioso triunfo frente al Racing de Santander, al que le costó doblegar en la tercera ronda de la Copa pese a jugar una hora en superioridad numérica.

Tras esta victoria, que tuvo como principal secuela la lesión de Iago Aspas, el equipo no ha levantado cabeza en la competición regular, con derrotas por errores defensivos gruesos en el campo del Rayo y pésima imagen en casa frente al Athletic con roja directa a Mingueza, que se perderá los próximos dos partidos por llamar “chulo” al árbitro.

El buen papel firmado contra el Real Madrid en la Copa, llevando el partido a la prórroga tras neutralizar una desventaja de dos goles sobreponiéndose a un escandaloso arbitraje, lejos de tener un efecto beneficioso a la Liga, ha dejado al equipo “malparado”, en palabras del propio Giráldez. El técnico quería aprovechar esta semana larga, con partido en lunes, para recargar energías, recuperar efectivos y reponerse moralmente del golpe. Mendizorroza dictará si ha sido capaz de pasar página.

Bajas sensibles.

El Celta está obligado a salir del bache sin el concurso de Iago Aspas, su máximo goleador, ni Mingueza, su mejor asistente. Contabilizan entre ambos 8 goles y 9 pases decisivos, pero sobre todo Giráldez pierde a sus dos futbolistas más creativos e imprevisibles en el último tercio de la cancha. A estas dos ausencias, hay que añadir, por lesión, la de Alfon González, uno de los atacantes más en forma del equipo.

No será la primera vez que falta este curso Aspas. El principal artillero celeste ya se perdió anteriormente por ciclo tarjetas la visita del Real Madrid a Balaídos en la décima jornada, no jugó (aunque estuvo en el banquillo) contra la Real Sociedad y causó baja por lesión en los dos últimos partidos de Liga contra el Rayo y Athletic, además de en el duelo copero del Bernabéu. El Celta ha perdido cuatro de los cinco partidos en que ha faltado Iago y solo ha ganado uno.

Pablo Durán se perfila como alternativa para suplir al moañés en Mendizorroza, si bien Giráldez también podría optar por Hugo Álvarez, incluso, aunque parece menos probable, por Fer López.

Será la primera vez esta temporada que Claudio Giráldez no va a poder contar con Óscar Mingueza. El barcelonés ha jugado 19 de los 20 partidos ligueros disputados por el Celta y es el futbolista del plantel con más minutos sobre el verde (1.500), además de su pasador más fiable. El Celta perdió, frente al Atlético de Madrid, el único partido en el que exazulgrana ha faltado este curso.

Déficit como visitante.

Los pobres números firmados lejos de Balaídos contrastan con el buen rendimiento que el Celta ha sostenido como local y mantienen al equipo en media tabla, a 4 puntos de la séptima plaza que le abriría la puerta de la Conference League. La distancia con los puestos de descenso es de 5 puntos, pero podría verse peligrosamente recortada si el equipo no mejora sus registros como visitante. Y tras Mendizorroza, un campo en el que los celestes solo han ganado 2 de los 15 partidos que han disputado en Primera División, el Celta debe rendir visita a Mestalla.

Los resultados de esta temporada no invitan precisamente al optimismo: apenas un triunfo, heroico, con dos menos sobre el campo, frente a Las Palmas y un empate en el Benito Villamarín. El resto de los partidos fuera de casa se han saldado con derrota y no precisamente en los grandes escenarios de LaLiga, que el Celta todavía tendrá que visitar en esta segunda vuelta. En total siete derrotas: Villarreal, Osasuna, Athletic, Leganés, Espanyol, Sevilla y Rayo con un inquietante balance de 11 goles a favor y 21 en contra. El Celta comparte con el Valencia, penúltimo clasificado, la condición de segundo peor visitante del campeonato, superado tan solo por el colista, Valladolid, que ha sumado un punto menos.