Giráldez sopesa alternativas a la baja de Aspas ante el Alavés

El Celta retornó ayer a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso con la mirada puesta en el duelo del próximo lunes contra el Alavés en Mendizorroza, donde el grupo de Giráldez aspira a sumar sus primeros puntos en la segunda vuelta tras las derrotas ligueras encadenadas frente al Rayo Vallecano y el Athletic Club y el varapalo que supuso la escandalosa eliminación copera a manos del Real Madrid en el Bernabéu.

La baja de Iago Aspas, lesionado el pasado 5 de enero en El Sardinero, ha sido el denominador común de estas tres derrotas. El capitán celeste no pudo concluir el duelo de Copa contra el Racing de Santander por una lesión muscular que le va a impedir también vestirse de corto el lunes ante los de Eduardo Coudet. Las pruebas médicas que se le practicaron a su regreso de Santander confirmaron que el moañés sufría una rotura de fibras en el sóleo de su pierna derecha con un pronóstico de baja de entre 3 y 4 semanas. La tercera semana de recuperación se cumple este domingo, víspera de la visita a Mendizorroza, pero los servicios médicos cuentan con que no va a recuperarse a tiempo.

Aspas, al que estos días se ha visto apurando su recuperación en una cinta antigravedad, se ejercita al margen del grupo y en estos momentos en el vestuario se da por seguro que no va a estar en condiciones de ser alineado por Giráldez. Tanto los médicos como el técnico y el propio futbolista quieren ser cautos. La lesión está radicada en un músculo problemático y el antecedente del curso 18-19, cuando sufrió una recaída que lo mantuvo tres meses alejado de los terrenos de juego por una lesión parecida, invita a extremar las precauciones.

Giráldez piensa ya cómo resolver la baja de Iago para un choque en el que el técnico celeste tampoco va a poder contar con Óscar Mingueza, sancionado ayer con dos partidos de suspensión por su expulsión con roja directa el pasado domingo en Balaídos, ni con Alfon González, también lesionado.

La ausencia del albaceteño, a quien el técnico recurrió para suplir a Aspas en Vallecas, reduce las opciones. La alternativa natural al morracense es Pablo Durán, futbolista que conoce muy bien esta posición desde sus tiempos en el Fortuna y que ha ofrecido un rendimiento más que interesante cuando ha sustituido esta temporada al morracense.

El ejemplo más claro es el de la última victoria frente a la Real Sociedad en Balaídos, con dos goles del tomiñés en un partido que Aspas vio desde el banquillo por una molestia muscular de última hora. Durán fue también la elección inicial del técnico para la banda derecha en el último compromiso frente al Athletic.

Otra posibilidad es que Claudio Giráldez eche mano de Hugo Álvarez, como ocurrió en la reciente visita del Celta al Santiago Bernabéu. El porriñés ha empleado al ourensano principalmente como carrilero en ambas bandas, pero ya desde la pasada temporada no ha sido extraño verle jugar como extremo derecho, con muy convincentes prestaciones. Frente al Athletic, ya con el partido en marcha, Giráldez lo empleó en esta posición en el segundo tiempo, desplazando a Pablo Durán al costado izquierdo. Anotó el único gol del Celta en el partido aprovechando un error de la defensa rival.

Una tercera vía podría ser Fer López, aunque la presencia del canterano, que fue baja contra el Athletic tras resentirse de un golpe en el tobillo que se había lesionado contra el Mallorca, va a depender de su estado físico. El vigués reinició ayer el trabajo progresivo con el grupo, con lo que tiene importantes opciones de ser de la partida. López ya fue convocado por Giráldez para los octavos de final de la Copa y dispuso de minutos contra el Real Madrid, pero un problema físico de última hora lo dejó finalmente fuera de la lista para el último compromiso liguero contra el Athletic.

El atacante canterano suplió a Iago en el duelo liguero contra el Mallorca, pero se lesionó un tobillo y tuvo que retirarse del campo antes del descanso. En el Bernabéu, López relevó en el segundo tiempo a Borja Iglesias para actuar como delantero centro.

Una última opción es que Claudio Giráldez eche mano de Jones El-Abdellaoui, el joven talento incorporado en este mercado de enero como apuesta de futuro con la idea de que alterne el Fortuna y el primer equipo. El técnico se llevó al noruego de viaje a Madrid y ya lo incluyó en la última convocatoria liguera, aunque finalmente no le dio minutos contra el Athletic. El-Abdellaoui se desempeña principalmente por banda derecha, aunque puede ocupar cualquiera de las posiciones del frente de ataque. «Lo metimos en convocatoria porque necesitábamos gente por fuera. Era una opción, pero decidimos refrescar los dos últimos cambios con Tasos y con Manquillo porque veíamos que Javi y Borja eran los que menos físico tenían en ese momento», explicó Giráldez sobre su decisión de no emplear al noruego contra el Athletic.

El reto de ganar sin Iago

La histórica dependencia de Iago Aspas se ha reducido en las dos últimas temporadas, especialmente en lo que se refiere al gol, que está ahora más repartido. Pero la participación del capitán celeste sigue siendo fundamental para el Celta, que cuenta por derrotas los tres partidos en los que su capitán ha causado baja.Cayó el Celta, pese a no merecerlo, en Balaídos frente al Real Madrid sin el morracense, que no jugó frente a los de Ancelotti por cumplir ciclo de tarjetas. Tampoco pudo superar el conjunto de Giráldez la ausencia del morracense cuando faltó hace un par de jornadas en Vallecas por lesión y lo mismo ocurrió en el duelo copero contra el Real Madrid y en el último compromiso liguero contra el Athletic club en Balaídos, en el que su baja se hizo demasiado evidente.La excepción fue el partido liguero contra la Real Sociedad, que Aspas no jugó estando disponible por precaución, debido a una molestia muscular a última hora. El Celta ganó el choque con doblete de Pablo Durán en una de sus mejores actuaciones el presente curso.

