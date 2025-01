Competición decide hoy el castigo a Mingueza

El Celta aguarda con expectación la reunión del Comité de Competición que hoy debe decidir el castigo que impone a Óscar Mingueza tras su expulsión con roja directa al final del partido que el Celta y el Athletic Club disputaron el pasado domingo en Balaídos.

El futbolista celeste se enfrenta, en el mejor de los casos, a una sanción de tres partidos. La gravedad de la pena va a depender de qué artículo del Código Disciplinario de la RFEF se le aplique por llamar «chulo» al árbitro al final del choque. Según reflejó en el acta el colegiado, Miguel Ángel Ortiz Arias, Mingueza le dijo: «Ha habido cuatro faltas y no me has pitado ninguna. Eres un chulo».

Si Competición considera que hubo menosprecio y se aplica el ártículo 94, Mingueza sería sancionado con dos partidos, a los que habría que sumar un tercero por la roja; si aprecia que el céltico insultó al colegiado y se le aplica el artículo 117 la pena oscilaría en 4 y 12 partidos de suspensión.