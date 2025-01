El Celta apostará por Fer López si no ficha un sustituto para Bamba

El Celta aborda a los últimos 13 días de mercado con buena parte de los deberes hechos y la sensación de que va poder retener a Óscar Mingueza y a Tasos Douvikas, cuya posible marcha preocupaba mucho a Claudio Giráldez por la dificultad de encontrar un sustituto de su mismo perfil en una ventana de fichajes que ofrece pocas posibilidades. La principal decisión que debe tomar ahora la dirección es si se firma un sustituto para Jonathan Bamba, cuyo pase al Chicago Fire por cuatro temporadas se hizo oficial ayer tarde. Si no se concreta el fichaje de un relevo el Celta tiene previsto compensarlo con una mayor presencia de Fer López.

Pese a que el técnico esperaba retener al marfileño hasta junio, el Celta no considera prioritario cubrir su baja con una nueva contratación. Se manejan alternativas de diverso perfil, pero para que alguna de ellas se concrete deben conjugarse tres factores: que su sustituto pueda ofrecer un rendimiento inmediato, que la incorporación convenza plenamente al entrenador y que su fichaje encaje en precio. La fórmula de contratación podría ser una cesión o un traspaso, siempre que se cumplan estos tres requisitos, lo que no resulta nada fácil en un mercado en el que la mayoría de los futbolistas que se ponen a tiro a vienen de una larga lesión o están descontentos porque no juegan.

La alternativa, en casa

La marcha de Bamba, cuyo traspaso reportará a las arcas del Celta más de 2 millones, supone un importante alivio para el Celta desde el punto de vista económico. La venta del marfileño permitirá liberar una importante carga salarial, no solo en los seis meses de la actual temporada, sino de cara al próximo curso por el año de contrato que le restaba. El traspaso de Bamba, que se incorporó al Celta hace temporada y media como agente libre, no solo aliviará el límite salarial, también permitirá rebajar la cantidad (fijada preventivamente en 34 millones) por la que habría que vender el próximo verano para cuadrar las cuentas.

La contratación de un sustituto para el marfileño no se considera por el ahorro que supone para las arcas del club, pero también porque el Celta tiene en casa una alternativa más que prometedora con Fer López. La marcha de Bamba permitirá incrementar de modo sustancial los minutos del atacante vigués con el primer equipo. Giráldez lo considera preparado para rendir de forma inmediata, aunque la gran prioridad del técnico (y del Celta) es que Fer juega lo máximo posible, sea con el Fortuna o el primer equipo.

Mingueza y Douvikas

El Celta suspira aliviado con el fichaje del lateral derecho del Levante Andrés García por el Aston Villa. Esto significa que el club de Birmingham, que era el principal candidato para llevarse a Mingueza, ya no va a abordar el fichaje del barcelonés. Se enfría, de este modo, la posibilidad de que el versátil defensa catalán, al que habría sido muy difícil de sustituir, deje el Celta en este mercado, pues es difícil que ninguno de sus otros pretendientes haga efectivos los 20 millones de euros de cláusula que posibilitarían la venta del jugador.

Tampoco parece fácil, pese al deseo del futbolista, que salga Douvikas debido a la elevada inversión realizada para fichar al delantero griego, cuyo traspaso costó 12 millones. El Celta maneja numerosas propuestas por el ateniense, pero ninguna lo suficientemente convincente como para venderlo en el presente mercado, especialmente si considera que Giráldez cuenta con el artillero para la segunda vuelta. Todas las propuestas que han llegado están muy alejadas de lo que el club pretende obtener por Douvikas y la posibilidad de una cesión no se contempla.

Salidas casi completadas

Una de las prioridades del club era dar salida a los futbolistas que no contaron con minutos en la primera vuelta: Allende, Luca de la Torre, Aidoo y, en menor medida, Franco Cervi, aunque la marcha del argentino ha dejado de ser prioritaria para Giráldez debido a los recurrentes problemas de lesiones de Ristic. La pasada semana se hizo oficial la cesión de Allende al Inter de Miami y en la tarde de ayer se anunció que Luca jugará a préstamo en San Diego. La duración de ambas cesiones será de un año, hasta el 31 de diciembre. Al Celta le queda ahora encontrar un equipo que pueda conceder a Aidoo los minutos que Giráldez no pueda darle. Varios clubes se han interesado por el ghanés, por ahora sin propuestas en firme, si bien el Valladolid abordaría su fichaje si vende al central sierraleonés al Manchester City. La marcha de los descartes permitirá, por otra parte, inscribir en la plantilla profesional a los canteranos en dinámica del primer equipo. La ficha de Allende la ha cubierto Sotelo y en los próximos días se entregará a Hugo Álvarez el dorsal de Luca. Javi Rodríguez será el siguiente, siempre que no se concrete el fichaje de un sustituto para Bamba.

