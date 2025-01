«Ha sido el peor partido de la temporada»

Claudio Giráldez no puso paños calientes a la derrota del Celta, que consideró plenamente justificada tras firmar sus jugadores la «peor» actuación de la presente temporada. «Ha sido nuestro peor partido de la temporada. Hemos estado mal. No hemos en el partido mentalmente. Nos hemos quedado todavía en el partido del Bernabéu. Hemos corrido, pero hemos corrido más tarde de lo que hacía el rival. Nuestra cabeza no estaba bien y nuestras piernas no estaban precisas», resumió tras el choque el preparador celeste. «Cuando no reaccionas en lo mental y no estás bien colocado a nivel táctico para poder atacar es imposible ganar en Primera, sobre todo cuando te hacen los dos goles que nos hacen», prosiguió con autocrítica el louriñés, que invitó a sus jugadores a reflexionar sobre lo ocurrido: «Han sido superiores y hay que felicitarlos y recapacitar. Recuperarnos física y mentalmente, recuperar efectivos, que es importante, y mantener un nivel energético que nos permita competir los partidos porque hoy no hemos competido».

El entrenador del Celta reconoció que su equipo no se ha recuperado del varapalo copero sufrido en el Santiago Bernabéu, pese a la buena imagen ofrecida contra el Real Madrid, que él esperaba que impulsase a su equipo en LaLiga. «Hemos quedado malparados del partido del otro día, cuando nos debía reforzar. Es responsabilidad mía. He intentado mantener la energía del equipo con los cambios en la alineación y los que ha habido luego, pero no hemos sido capaces de estar a la altura del partido», explicó Giráldez, que valoró los ocho días con que va a contar ahora su equipo para preparar la visita a Mendizorroza: «Vamos a tener días suficientes para preparar el partido contra el Alavés. En la parte táctica, no hemos sido capaces de entrenar en los dos días que hemos tenido entre un partido y otro porque la gente esta liquidada físicamente. No hemos sido capaces de correr lo suficiente como para poder competir el partido. Hemos llegado tarde a los balones, no nos hemos ubicado bien y nos ha costado mucho girar la pelota al carril lejano para buscar el espacio o busca el juego por dentro».

Claudio Giráldez achacó la mala tarde de sus futbolistas a una combinación de falta de fuelle físico y fragilidad emocional. « Nos han afectado las dos cosas. De momento lo que hemos demostrado es que no estamos preparados para jugar dos partidos contra rivales de máximo nivel, ante dos equipos de Champions, en tres días. Esa es la realidad. Ya nos pasó contra el Girona, que también jugamos tres días después y nos costó mucho estar con la energía que demanda nuestra manera de jugar. Y eso afecta a lo físico y a lo técnico », dijo el porriñés.