«Hemos jugado un gran encuentro»

Ernesto Valverde valoró tras el choque el buen desempeño del Athletic para llevarse un complicado encuentro en Balaídos. «Hemos jugado un gran partido ante un rival muy fuerte en su casa, que suele llevar el peso del juego y no le hemos dejado. A raíz de nuestro dominio hemos podido generar nuestros goles. Hemos competido muy bien, me marcho contento», analizó el preparador rojiblanco, que restó importancia a la elminación copera contra Osasua. «Mi equipo siempre me encanta, cuando pierde y cuando gana. La diferencia estuvo en el acierto» agregó Valverde que, pese a la gran temporada del Athleti,ve difícil pelear por el título de Liga porque «los de arriba no fallan».