Guaita advierte de que el descenso está a 5 puntos

Un Celta plagado de jóvenes canteranos sumó su segunda derrota consecutiva en LaLiga en 2025, lo que lleva a veteranos como Vicente Guaita a advertir del peligro que supone situarse a cinco puntos del descenso. Sus compañeros Yoel Lago y Sergio Carreira, en cambio, prefieren poner el acento en una nueva demostración de Giráldez en su apuesta por los jóvenes de A Madroa para refrescar el once tras el gran desgaste físico en la eliminatoria con prórroga contra el Real Madrid y un margen de descanso de 60 horas. Los tres jugadores coinciden, sin embargo, en afrontar el futuro inmediato con optimismo, pues el equipo vigués cerró una buena primera vuelta del campeonato, con 24 puntos.

«Es el primer partido de la segunda vuelta y lo que hemos conseguido hasta ahora ya no vale para nada. Hay que empezar otra vez de cero y ganar partidos para seguir puntuando y poder tener cuanto antes la clasificación asegurada para estar el año que viene en Primera», señaló Guaita, el más veterano de la plantilla celeste.

El guardameta valenciano reconoce que esta situación en la tabla no es nueva para el Celta. «Sabíamos que podía pasar», dijo en referencia a que el Celta cuenta con tan solo cinco puntos de ventaja sobre el decimoctavo clasificado. «El año pasado estuvimos así durante mucho tiempo. Hay que seguir creyendo, que no hemos hecho nada», reiteró Guaita antes de añadir: «Sabíamos que iba a ser complicado porque veníamos de un partido difícil, con muchos minutos. El míster ha dado descanso a muchos jugadores, y otros no están por lesión o sanción».

Una de las novedades en el eje de la zaga, donde faltaba el sancionado Marcos Alonso y Starfelt no jugó tras sumar 135 intensos minutos en el Bernabéu el jueves, fue Yoel Lago, que afrontó su segundo partido en la élite tras estrenarse en el último del curso pasado ante el Valencia. «Creo que ha sido una buena actuación del equipo. Hemos estado en el partido en todo momento. Es una pena el resultado, creo que se notó esa energía que solíamos tener en casa por el poco descanso que hemos tenido desde el jueves», lamentó el zaguero canterano.

El joven mondaricense destacó la presencia de muchos canteranos en el once inicial de Giráldez: «Siete canteranos -o ex del Fortuna- contra todo un Athletic y competimos hasta el final. Hoy no salió, pero llegarán mejores resultados. Tuvimos poco descanso, pero el equipo estuvo en el partido hasta el final», recordó Lago.

Carreira lamentó la primera derrota de 2025 en Balaídos. «Tanto nosotros como todo el mundo nos sentimos muy orgullosos de que estemos aquí», dijo el lateral vigués en referencia a la amplia lista de jugadores de casa que jugaron ayer. Carreira agradeció el apoyo del celtismo: «No fallan nunca. Hoy era un día complicado por el horario y la lluvia pero, como siempre, respondieron, estuvieron con nosotros. Pena que no pudimos, como mínimo, empatar», concluyó el lateral.