Condena al «odio» contra Douvikas

El fútbol genera alegrías, penas, amistades, discusiones, enfados... y también monstruos capaces de proferir insultos graves e incluso amenazas de muerte cuando no les gusta lo que sucede alrededor del balón. Ayer, Claudio Giráldez tuvo que salir en ayuda de Tasos Douvikas después de conocer que el delantero griego fue diana de unos desaprensivos: «Quería condenar un poco el odio que ha recibido en estos días [Douvikas], que creo que no es justificado ni merecido. Igual que el apartado físico tiene que estar perfecto para poder jugar y no lo estaba por su enfermedad, el apartado mental también. Creo que la salud mental es importante», subrayó el entrenador del Celta

Giráldez espera que el celtismo arrope hoy al jugador, que vuelve a estar disponible después de su baja en el Bernabéu al no sentirse bien física y anímicamente tras plantear su salida del club en este mercado de invierno. «El otro día no se veía para jugar, hoy sí que se ve. Sabe que estamos justos ahí en ataque y nos va a poder ayudar como uno más. Y una vez acabe el mercado, vamos a ver si está aquí o no. Es un buen profesional, un buen chico», subrayó el técnico.

«Cualquier buen aficionado al fútbol y cualquier persona que forme parte del Celta protege a sus jugadores y los defiende mientras tengan nuestro escudo. Tenemos jugadores que hacen lo máximo para poder estar», añadió Giráldez, a la espera de que la afición apoye a Douvikas.

El adiós de Bamba

Balaídos ya no podrá despedir a Jonathan Bamba, uno de los destacados en el Bernabéu. El marfileño ultima su fichaje por el Chicago Fire de la MLS y Giráldez ya no lo incluyó en la lista de convocados. «Se está valorando su salida del club. Un poco parecido a lo que pasó con Tadeo y con Luca de la Torre. Hemos decidido que lo mejor es que Bamba no entre hasta que se aclare la situación», dijo el técnico porriñés, que desea que finalice cuanto antes el periodo de fichajes: «Que acabe el mercado rápido», recalcó Giráldez, que no se pronunció sobre si el club buscará un recambio para Bamba.

Confía Giráldez en que Óscar Mingueza no se vaya. El Aston Villa acaba de fichar al lateral del Levante Andrés García. «Yo creo que Mingueza quiere estar aquí, es feliz. ¿Fichajes? Va a depender un poco de cómo se cierre el mercado en cuanto a salidas, pero estoy tranquilo», añadió el entrenador del Celta.