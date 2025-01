Bamba es baja ante el Athletic porque ultima su marcha al Chicago Fire

El Celta apenas ha tenido tiempo para preparar el partido de mañana en Balaídos, donde a partir de las 14 horas recibe al Athletic Club en el compromiso que abre la segunda vuelta de Primera División.

Para esta importante cita de la Liga, Claudio Giráldez ya no podrá contar con Jonathan Bamba, uno de los protagonistas de la eliminatoria de Copa en el Bernabéu. El internacional marfileño no entra en la convocatoria al estar ultimando su marcha al Chicago Fire, de la MLS. En esa competición coincidirá con Luca de la Torre, que también está en vías de cerrar un acuerdo con el San Diego. El estadounidense ya causó baja el jueves en el compromiso copero, en el que reaparecía Fer López después de lesionarse en su debut en Primera ante el Mallorca. El joven canterano tampoco estará mañana en Balaídos al lastimarse ante el Real Madrid el mismo tobillo en el que sufrió un esguince en diciembre pasado. El griego Tasos Douvikas sí está en la lista de citados por el entrenador del Celta tras autodescartarse para el Bernabéu por no encontrarse bien física y anímicamente después de expresarle al club su intención de abandonar Vigo al no jugar todos los minutos que esperaba esta temporada.

Aidoo, que tampoco viajó a Madrid, por decisión técnica, si entró en la convocatoria, en la que continúan Yoel Lago, del Celta Fortuna, y Jones El-Abdelaoui, el joven noruego recién fichado en este mercado de invierno.

"Quiero que acabe el mercado rápido"

“Quiero que acabe el mercado rápido”, insistió esta mañana Giráldez en rueda de prensa ante la amenaza de que algún club europeo pague la cláusula de rescisión de Óscar Mingueza, a pesar de que desvanecerse el interés del Aston Villa por el zaguero catalán. “Estoy tranquilo porque tengo una plantilla lo suficientemente solvente, porque tengo jugadores que quieren estar aquí”, añadió el entrenador del Celta, quien espera que la afición reciba mañana con cariño a Douvikas: “A veces no estar es ser honesto, para no estar a medias. Es importante destacarlo, valorarlo, y la afición es inteligente y va a ayudar mañana” al delantero griego, dijo el entrenador de O Porriño, pues el internacional heleno incluso recibió amenazas tras explicarle a Giráldez que no se sentía en condiciones para el partido de Copa.

Ante el Athletic Club tampoco estarán los lesionados Iago Aspas y Alfon González, además de Marcos Alonso tras su expulsión en Vallecas por dos tarjetas amarillas.

El conjunto vasco, que esta tarde viaja a Vigo, no podrá contar para la cita de Balaídos con Oihan Sancet, que arrastra problemas problemas en un tobillo desde el pasado diciembre.