Las peñas del Celta convocan una protesta este domingo contra los arbitrajes «injustos»

La indignación entre el celtismo no cesa con el paso de las horas, después de la actuación arbitral que el grupo de Claudio Giráldez sufrió anoche en el Santiago Bernabéu. Para expresar el enfado, la Federación de Peñas ha convocado una protesta para el partido de este domingo contra el Athletic Club.

Contra «as continuas arbitraxes inxustas» que está padeciendo el Celta, los peñistas llaman una pitada de cinco minutos en el arranque del choque contra el equipo vasco. En menos de una semana, el club salió perjudicado dos partidos en la capital de España.

La afición del conjunto vigués está muy enfadada con el papel de la dupla Munuera Montero-Hernández Hernández en el partido contra el Bernabéu. Se protestan, al menos, tres jugadas clave: el evidente penalti no pitado a Swedberg que desembocó en el primer gol de Mbappé; que el VAR no entrase a revisar una agresión de Valverde —a la postre goleador— a Ilaix Moriba; y una mano de Rüdiger dentro del área.

En el caso de esta última jugada, hasta la tarde de este viernes se desconoce si no se pitó por fuera de juego previo, del que no se han difundido imágenes, o porque se interpretó que ese toque con el brazo, que evita que el balón fuese a puerta, no es punible.

Por el momento, el Celta no ha emitido ningún posicionamiento oficial, más allá de un par de referencias en sus refes sociales. En la cuenta de X, el gol de Mbappé se ilustró con una foto del penalti sobre Swedberg y en Youtube se publicó un resumen del partido que incluye imágenes de la agresión a Valverde y del penalti de Rüdiger. Esos fragmentos no aparecen en el vídeo oficial de la RFEF ni en el de RTVE.

Giráldez tiró de retranca en la rueda de prensa para comentar el papel de Munuera Montoro y Hernández Hernández; Aspas también bromeó en redes sociales, mientras que Marcos Alonso criticó con tibieza que se utilizase el VAR para resolver las jugadas conflictivas.