«El otro día me equivoqué hablando del árbitro», había declarado Giráldez en la rueda de prensa previa tras sus críticas a la actuación de Cuadra Fernández en Vallecas. Si además de sentirlo, había una intención táctica en su postura, de reconciliación con el colectivo arbitral, de nada le sirvió ante el Real Madrid. Así que Giráldez buscó la forma de dejar claro su disgusto sin contradecirse. Tan hábil con las declaraciones como con la pizarra, tiró de retranca para compaginarlo.

«Es una acción decisiva, evidentemente, porque es del 0-1 al 1-0», respondió Giráldez ante la primera pregunta que se le formuló, que versó sobre la acción de Lunin ante Williot que precedió al gol de Mbappé. «A partir de ahí pues nada, decisión del árbitro y del VAR. Hay que respetarlo. El otro día hablé de los árbitros y dije que iba a intentar no volver a hacerlo y lo voy a intentar».

Le insistieron para que expresase, al menos, su opinión sobre que desde la sala VOR no se le hubiese recomendado a Munuera Montero que revisase la acción. “Soy un entrenador joven. Llevo menos de un año en Primera División y tengo que formarme sobre el VAR, sobre cómo funciona», comentó con seriedad en el tono, pero con la ironía más que latente. «Llevo menos de un año con el VAR, en Primera RFEF no había, y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo».

«De lo que más orgulloso me siento es que con el 2-0 no hemos bajado los brazos, el equipo ha seguido creyendo. Me quedo con la sensación de que tenemos un equipo unido, que quiere. Ha sido espectacular cómo la gente creía al descanso», ensalzó. «Me quedo con la pena de que hemos entrado mal en la primera parte, sin ajustarnos bien en la presión. Estamos construyendo un equipo poderoso, fuerte. La versión de la última media hora es lo que queremos; siendo un equipo protagonista con la pelota».

«Estoy muy orgulloso. Nos quedamos con la miel en los labios ante un gran rival. Me quedo con la pena de que no hemos sabido presionarles en el inicio de la primera mitad. Pero el partido nos vale para creer, confiar y para que huela muy bien el futuro de este equipo», completó.