Louzán apuesta por el Nou Mestalla

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, está convencido de que Valencia acabará siendo una de las sedes españolas del Mundial 2030. Así lo aseguró durante su visita al Nou Mestalla junto a la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, y el director corporativo, Javier Solís. La reanudación de las obras del estadio el pasado 10 de enero y la modernidad del campo una vez esté finalizado en verano de 2027, unido al potencial de Valencia como ciudad, son los principales argumentos del dirigente gallego para creer en la capital del Turia como sede mundialista. «Valencia no puede quedarse fuera», defendió.

Louzán se presentó en València como el «primer aliado» para que la ciudad se convierta en sede del Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030. «En ese apartado, soy un valenciano más porque quiero que Valencia sea sede del Mundial. Valencia va a tener el estadio más moderno para cuando se celebre el Mundial porque no hay otro en marcha con sus características. Soy el primer aliado y reitero que esta ciudad no puede quedar fuera si España tiene once sedes. Es un compromiso de la RFEF y vamos a trabajar para ello. Estoy plenamente convencido de que Valencia será sede del Mundial 2030», dijo.

El presidente de la RFEF entiende que Valencia tiene «razones suficientes» para ser sede del Mundial y asegura que «forma parte del pasado» que la ciudad se quedara fuera de la candidatura presentada en verano. «Ha habido unos plazos, esos plazos se alargaron esperando a la posible entrada de la documentación de Valencia. Parece que hay dos sedes, que son Valencia y Vigo, que por la documentación que aportaron no entraron, pero eso ya forma parte del pasado. Ahora, solo nos queda un camino y es lograr que Valencia sea sede. Es inexplicable que en un país que se llama España, esa Comunitat Valenciana tan importante, que no tenga una sede para el Mundial. Es algo que tenemos que lograr y estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr».

Louzán puso el ejemplo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 para recordar cómo las sedes pueden ir variando. «En el Mundial de 2026, Canadá tenía tres sedes y se ha quedado con una. Y México tiene que rehabilitar un estadio y estamos a poco más de un año. Todavía puede haber variaciones». El presidente de la RFEF está convencido de que se dan las circunstancias y los tiempos para que Valencia sea todavía sede mundialista aunque no explicó cómo convencerá a la FIFA.

«Me parece de justicia que Valencia sea sede del Mundial 2030. Es verdad que habría que haber cumplido en su momento, pero si no se ha cumplido es porque no se ha podido. Pero hay ahora muchas circunstancias que nos confirman. Las obras se están ya iniciando. Vamos a trabajar para que sea que sea el mejor Mundial de la historia, ¿cómo no va a estar Valencia? Intento cumplir lo que prometo. La última palabra es verdad que es de FIFA, pero suele tener solidaridad en este tipo de situaciones».

En la documentación enviada por la RFEF a la FIFA, y aprobada por el organismo internacional, las sedes españoles son Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Cornellá), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid). Algunos proyectos, como es la reforma de Riazor, carecen todavía de una plan definido de financiación. Mientras, el Concello de Vigo sigue reclamando a Louzán que haga públicas las puntuaciones del comité que dejó fuera la candidatura de Balaídos.