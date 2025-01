Douvikas se autodescarta del partido de Copa tras plantear su salida de Celta

Tasos Douvikas no estará en el Santiago Bernabéu por decisión propia. El delantero griego le pidió a Claudio Giráldez que no lo incluyese en la convocatoria al considerar que no estaba preparado para afrontar este partido después de plantearle al club su deseo de marcharse en este mercado de invierno al considerar que no disfruta de los minutos de juego suficientes.

«Él tenía unas expectativas este año, se sentía el delantero titular de todos los fines de semana, y en este mercado valora la posibilidad de poder salir. Yo no quiero que salga porque es un jugador muy importante para nosotros, sea como titular o como revulsivo, pero ahora mismo no se ve con la cabeza donde tiene que estar», explicó el entrenador del Celta en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Real Madrid.

Giráldez destacó que a Douvikas «le honra» el haberse expresado con sinceridad en los días previos a la visita al Bernabéu. «Me molesta que la gente no sea honesta. Él no se ve preparado para jugar, ni física ni mentalmente, y le honra decirlo. Es una situación que no es de ahora porque desde el previo del partido con la Real Sociedad tiene ese sentimiento de no disfrutar de más minutos. Ojalá pueda seguir siendo un jugador muy importante para nosotros. Creemos en su nivel y en su margen de mejora», señaló el entrenador, que confía en seguir contando con el goleador griego, con contrato en Vigo hasta junio de 2028 y por el que el Celta desembolsó unos 11 millones de euros en 2023. En A Sede consideran muy improbable que aparezca un club dispuesto a desembolsar una elevada suma para hacerse con el internacional heleno.

Con la confianza de poder seguir contando con Douvikas, Giráldez espera encontrar una solución para que el futbolista griego continúe sumando en un equipo escaso de delanteros. «Es un jugador que depende mucho del físico, que necesita encontrarse muy bien y ahora mismo ni su cabeza ni su físico están aquí. Por ahí viene un poco que en estos últimos partidos no haya podido aportarnos lo que hasta ahí nos había dado en el terreno de juego. Ojalá podamos encontrar una buena solución para todas las partes», apuntó el técnico.

Douvikas esperaba ganarse la titularidad que no tuvo en su primer año en Vigo debido al gran rendimiento de Strand Larsen. El griego se tomó esa primera temporada en el Celta de adaptación a la Liga española después de convertirse en el máximo goleador con el Utrecht en la Liga de los Países Bajos. Sin embargo, el club vigués buscó el verano pasado un recambio de garantías para suplir la baja de Larsen y así se lo comunicó a Douvikas, que ha tenido que pelear por la titularidad con Borja Iglesias.

El compostelano ha sido más asiduo en el once titular hasta el momento. Además, en las opciones para el ataque ha irrumpido con fuerza un Pablo Durán que el año pasado jugaba en el filial. El tomiñés fue ganándose la confianza del entrenador y en el último partido de Liga de 2024 se desató como goleador en la élite al firmar los dos tantos de la victoria frente a la Real Sociedad. Douvikas, mientras tanto, fue reduciendo el número de apariciones y entonces decidió plantearle al club la necesidad de marcharse en el mercado de invierno. El problema es encontrar un club dispuesto a ofrecer lo que pide el Celta para dejar salir a una de sus pocas referencias en ataque y por la que en su momento realizó un gran desembolso económico para contratarla.

Salida de Luca de la Torre

Por otra parte, Giráldez señaló también que Luca de la Torre no viajaría a Madrid porque el centrocampista estadounidense se encuentra ultimando un nuevo destino deportivo, «como Tadeo Allende», dijo el técnico al referirse a que el atacante argentino acaba de firmar su cesión por un año con el Inter de Miami, el mismo equipo en el que juega Leo Messi. De la Torre está negociando con otro club de la MLS, el San Diego.

Tampoco Joseph Aidoo estará en el duelo copero del Bernabéu. El internacional ghanés no fue incluido en la convocatoria por decisión técnica, aunque es otro de los futbolistas a los que el Celta le busca acomodo en otro club en este mercado de invierno. Valladolid y Las Palmas son dos de los pretendientes de Aidoo, que intentará disponer de los minutos de juego que no tiene en Vigo para ganar confianza tras su grave lesión en el tendón de Aquiles.