Giráldez se lleva a Marcos Alonso al Bernabéu: «Esperemos que sea uno más»

Marcos Alonso se apunta al Santiago Bernabéu. El defensa será la gran novedad en la convocatoria del Celta para el duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. El pilar de la zaga celeste, que sufrió un esguince de tobillo en el último partido de LaLiga ante el Rayo Vallecano, ha superado —en parte— su lesión hasta el punto de que Giráldez ha querido que viaje a la capital con el resto del equipo.

El propio entrenador, en la rueda de prensa previa al choque, confirmó la noticia y mostró su optimismo: «Confiamos en que Marcos Alonso esté para jugar. Ha recuperado muy rápido, hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo de manera normal y esperamos que sea uno más». La posibilidad de contar con el exjugador del Barça supone un refuerzo clave para los celestes en una cita clave.

Por el contrario, Tasos Douvikas no estará en la lista. El delantero griego atraviesa un momento complicado en lo físico y lo emocional, y él mismo ha tomado la decisión no formar parte de la expedición. Según explicó Giráldez, no se encuentra en condiciones físicas ni mentales para competir. Tras haber pasado una amigdalitis que ha afectado notablemente a su estado físico no ha vuelto a ser el mismo. A esto se suma la incertidumbre que atraviesa con respecto a su futuro, ya que el heleno ha pedido salir este enero ante la falta de protagonismo.

«Viene de estar fastidiado por la amigdalitis que le ha afectado y su cabeza y su físico no están preparados para ir convocado», recalcó Giráldez, quien también destacó la honestidad del jugador: «A él le honra reconocer que no está preparado para jugar. Tenía unas expectativas muy altas este año de ser el delantero titular, pero no se encuentra bien ni física ni emocionalmente. Desde la previa al partido contra la Real Sociedad tiene este sentimiento, y la amigdalitis que sufrió lo dejó liquidado en lo físico».

El entrenador reconoció que el delantero griego está valorando la posibilidad de salir en este mercado de invierno. «A lo mejor esta ventana le está afectando más de lo que debería. Yo no lo quiero, porque es un jugador muy importante para nosotros, pero ahora mismo ni su cabeza ni su físico están donde deberían estar. Ojalá encontremos una buena solución para ambas partes», explicó. A pesar de todo, Giráldez confía en que, si Douvikas se queda, podrá recuperar al heleno, un activo importante para el equipo «ya sea como titular o saliendo desde el banquillo».

Vuelve Fer López

Además de Douvikas, Luca de la Torre también se queda fuera por su situación en el mercado de fichajes, en un contexto similar al del recientemente cedido Tadeo Allende. Tampoco viajarán a Madrid Aidoo, Jailson, Aspas ni Alfon. Por el contrario, Giráldez podrá contar con Fer López, que regresa tras una lesión sufrida contra el Mallorca, y con Jones El-Abdellaoui, único fichaje invernal del Celta hasta la fecha.

Sobre la portería, el técnico no despejó la incógnita de si Iván Villar repetirá titularidad: «Mañana lo veréis».