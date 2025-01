La defensa celeste recupera efectivos ante un rival herido

El Celta ha comenzado a preparar el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que el jueves le enfrentará al Real Madrid. Para la cita en el Santiago Bernabéu (21:30 horas, TVE), Claudio Giráldez recuperará efectivos en defensa, mientras hoy conocerá si podrá contar también con Marcos Alonso, que sufrió un esguince de tobillo en Vallecas. Javi Rodríguez volverá seguramente al once inicial después de cumplir ante el Rayo el partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. También se espera la reaparición de Mihailo Ristic tras recibir ayer el alta médica. El zaguero balcánico se ha recuperado de una rotura fibrilar en el muslo derecho que sufrió en el duelo contra el Sevilla.

El Celta va a necesitar de toda su fortaleza defensiva el jueves para intentar frenar a un Real Madrid que llegará a la cita copera herido y necesitado de sumar una victoria que alivie en parte la humillante derrota sufrida ante su eterno rival en la final de la Supercopa de España (2-5). El equipo de Giráldez ha de mejorar su comportamiento como visitante si pretende continuar en una competición que despierta gran ilusión entre sus aficionados. Los célticos se presentan a la cita después de caer por 2-1 en Vallecas, aunque su referencia para intentar eliminar al Real Madrid son los dos últimos partidos que ganó en Balaídos ante el Mallorca y la Real Sociedad. Baleares y vascos fueron incapaces de superar al portero Vicente Guaita, que en la Copa cederá la titularidad entre palos a su compañero Iván Villar. El guardameta gallego ha encajado tres goles en otras tantas rondas del torneo del KO (1-5 ante el San Pedro, 0-7 frente al Salamanca UD y 2-3 contra el Racing de Santander).

Como escuderos de Villar, Giráldez podría apostar por Javi Rodríguez, Starfelt y Ristic como trío de centrales, aunque tampoco se descarta la presencia de Javi Manquillo y de Carlos Domínguez. De estos cinco saldrán los tres que jueguen de inicio siempre que Marcos Alonso no pueda jugar en el estadio de un Real Madrid con el que debutó en Primera División.

Por los carriles se espera la presencia de Óscar Mingueza por la derecha, mientras que para el costado izquierdo hay varios candidatos: Ristic, Hugo Álvarez y Franco Cervi, que ya fue titular el viernes pasado contra el Rayo Vallecano.

El último enfrentamiento entre merengues y celestes se saldó con una victoria por la mínima para los de Carlo Ancelotti (1-2). Los de Giráldez hicieron méritos en aquella ocasión para sumar al menos un empate. El marcador lo abrió Mbappé a los 20 minutos, lo igualó Williot Swedberg tras el descanso y lo cerró Vinicius supera la hora de juego. Sin embargo, el Celta generó más juego ofensivo que un rival al que le costó encontrar la portería de Guaita (13 remates de los célticos frente a los 10 de los madridistas).

Ese día de mediados de octubre, Giráldez apostó por Manquillo, Starfelt y Marcos Alonso como centrales, con Mingueza y Hugo Álvarez por los laterales. Ancelotti también confió en un trío de centrales (el ahora criticado Tchouameni, Rüdiger y Militao), con Lucas Vázquez (otro de los señalados tras la goleada del Barça) y Fran García por los costados.

En Balaídos, el Real Madrid se presentó con Vinicius, Mbappé y Bellingham como atacantes. El inglés ha pasado al centro del campo para que por la banda derecha se mueva habitualmente Rodrygo. La apuesta por Camavinga y Valverde como mediocentros tampoco funciona como generadora de juego para sus atacantes. De las dudas que genera una derrota tan humillante como la sufrida por el Real Madrid en Yeda espera aprovecharse el Celta para tratar de superar una complicada eliminatoria de Copa desde la defensa.

Munuera Montero arbitrará en el Bernabéu

El Celta ya sabe quién será el árbitro encargado de dirigir el partido de octavos de final de la Copa del Rey de este jueves frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El elegido es José Luis Munuera Montero, el mismo árbitro que pitó la última final entre el Athletic Club y el Mallorca. El colegiado andaluz será asistido desde el VAR por el canario Alejandro Hernández Hernández.Munuera Montero es un viejo conocido para la afición celeste, que no guarda precisamente buenos recuerdos de sus decisiones en contra en sus primeros años en Primera División. De hecho, el Celta solicitó en 2017 al Comité de Árbitros que no le volviera a designar para dirigir partidos del club, hasta el punto de acusar al andaluz de mentir en un acta. Además, Munuera Montero protagonizó uno de los momentos más comentados del arbitraje español con la entrada del VAR, cuando durante un Real Sociedad - Real Madrid recibió el ya famoso «todo OK, José Luis», tras decidir no sancionar un claro penalti sobre Vinicius.En lo que a datos objetivos se refiere, el balance histórico entre el Celta y Munuera Montero es negativo para los vigueses. Con el andaluz al silbato, el Celta ha perdido el 57,9% de los 19 partidos disputados (6 victorias, 11 derrotas y 2 empates). Por su parte, el Real Madrid tiene unos números mucho más positivos cuando es dirigido por Munuera Montero, ya que ha ganado el 92,9% de los partidos con él al mando, con 13 victorias y un solo empate.

