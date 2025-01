Dos viejos conocidos del celtismo arbitrarán el Real Madrid - Celta de Copa del Rey

El Celta de Vigo ya sabe quién será el árbitro encargado de dirigir el partido de octavos de final de la Copa del Rey de este jueves frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El escogido es José Luis Munuera Montero, el mismo árbitro que pitó la última final entre el Athletic Club y el Mallorca. El colegiado andaluz será asistido desde el VAR por el canario Alejandro Hernández Hernández.

Munuera Montero es un viejo conocido para la afición celeste, quien no guarda precisamente buenos recuerdos de sus decisiones en contra en sus primeros años en Primera División. De hecho, el Celta solicitó en 2017 al Comité de Árbitros que no le volviera a designar para dirigir partidos del club, hasta el punto de acusar al árbitro andaluz de mentir en un acta. Además, Munuera Montero protagonizó uno de los momentos más comentados del arbitraje español con la entrada del VAR, cuando durante un Real Sociedad - Real Madrid recibió el ya famoso "todo OK, José Luis", tras decidir no sancionar un claro penalti sobre Vinicius.

En lo que a datos objetivos se refiere, el balance histórico entre el Celta y Munuera Montero es negativo para los vigueses. Con el andaluz al silbato, el Celta ha perdido el 57,9% de los 19 partidos disputados (6 victorias, 11 derrotas y 2 empates). Por su parte, el Real Madrid tiene unos números mucho más positivos cuando es dirigido por Munuera Montero, ya que ha ganado el 92,9% de los partidos con él al mando, con 13 victorias y un solo empate.

En el VAR estará Alejandro Hernández Hernández, quien tampoco es muy querido por la afición celeste debido a sus polémicas decisiones en la pasada temporada. El árbitro canario fue protagonista de varias controversias en partidos del Celta, como los enfrentamientos ante el Sevilla, el Getafe y el Rayo Vallecano, en los que anuló goles legales y cometió errores al señalar algunos penaltis.