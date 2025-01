Claudio: «Estoy frustrado porque no merecimos perder»

Claudio Giráldez lamentó la derrota de este viernes en Vallecas frente al Rayo, declaró que su equipo tuvo «demasiado castigo» para el partido que hicieron y aseguró que está «frustrado» porque no se merecieron perder.

El Celta perdió en Vallecas con el Rayo, en un duelo en el que los locales se adelantaron dos veces con goles de Adrián Embarba y Jorge de Frutos. El primero de ellos tras un fallo en el despeje de Vicente Guaita, que fue obstaculizado ligeramente por Sergio Camello lo que dio pie a la queja del técnico louriñés: «Creo que hay una calidad de arbitraje buena en España. Hay gente que se prepara, trabaja mucho y trata de hacer las cosas lo mejor posible. Cada uno ha visto decisiones que no ha acertado el árbitro y que marcan un partido en un campo como Vallecas en el que pasan las cosas muy rápido», dijo Giráldez, en conferencia de prensa.

«Los árbitros tienen que ayudarse del VAR y que éste les dé el soporte a la dificultad de su cometido. Hay situaciones claras en las áreas que debían haberse revisado. Lo digo con el máximo respeto posible. Sabemos que tenemos que tener cuidado en estas declaraciones porque no queremos calentar hacía bien o hacia mal nada pero creo que en la Liga debería usarse un poco más el VAR», apuntó.

El técnico del Celta dijo estar «frustrado» porque su equipo «no mereció perder» por el partido realizado e hizo hincapié en errores como el que le costó la segunda amarilla a Marcos Alonso que se perderá el próximo partido de Liga: «Además da rabia porque no pasó lo que pensábamos que debía pasar y lo de Marcos Alonso, que sabe que no tiene que entrar así al campo también, hay que hablarlo. Nos quedamos con uno menos y, como estaba apercibido, se pierde el próximo partido y se queda con cuatro amarillas. Hay situaciones que se tienen que hablar y hay que tomar decisiones porque unas veces se acierta y otras no pero esto es un deporte en el que hay errores», admitió.

«Aún así el equipo ha estado muy bien pero cuando no aciertas en las áreas hay poco que decir. Vallecas es un campo difícil, hubo una actitud brutal de todos los jugadores y una aportación brutal del banquillo. No entiendo como perdimos pero esto es lo bonito del fútbol, que a veces pasan cosas extraordinarias. Por lo demás es una pena entrar al vestuario y ver al equipo así. Demasiado castigo», concluyó.