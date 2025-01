El empuje no le basta al Celta en Vallecas

El Celta demostró esta noche en Vallecas que su gafe como visitante se hace patente de muchas maneras. Hoy al equipo le sobró empuje pero le faltó eficacia. A diferencia de otras salidas, los celestes demostraron su carácter para levantar los goles del Rayo, pero malograron una ocasión tras otra, sobre todo en el segundo tiempo, ante la desesperación de Giráldez en el banquillo. El gol de Borja Iglesias mediada la primera mitad y el liderazgo de Ilaix Moriba despejaron las dudas iniciales del Celta. Los olívicos recibieron el primer tanto en contra muy pronto, pero con el empate en el marcador nunca dejaron de percutir sobre la portería de Dani Cárdenas, sin el que no se entiende la victoria de los vallecanos. Los locales se encontraron con otro gol en el segundo tiempo y el Celta se lanzó nuevamente a por el empate. Lo probaron de cien maneras, aunque todas terminaron igual: rechazadas por una pierna rival, por la manopla (o la cara del portero rayista) o fuera. Veintitrés disparos al limbo y otra vez cero puntos lejos de Balaídos.

El Celta sobrevivió a sus debilidades en la primera mitad. El Rayo Vallecano, siempre intenso en los compases iniciales, aprovechó la fragilidad de los vigueses en el juego aéreo para generar mucho peligro desde el primer minuto. Los locales se adelantaron muy pronto, en el minuto 4, con un tanto de Embarba tras un despeje fallido de Guaita. El portero, en un balón llovido en el área pequeña que tendría que haber resuelto sin complicaciones, falló en el despeje y dejó la pelota viva dentro del área, permitiendo que el atacante rematase a placer. El Celta exigió una revisión por una posible falta de Camello sobre el guardameta, pero Cuadra Fernández no vio contacto suficiente para anular el gol.

El tanto inicial dejó tocado al Celta, que pasó los primeros veinte minutos sin encontrar su sitio en el campo. Con Aspas lesionado y un esquema novedoso sin carrileros, los de Giráldez sufrieron para ajustar su presión sobre el doble pivote rayista compuesto por Unai López y Pathé Ciss. El partido cambió cuando Ilaix Moriba asumió el mando. El centrocampista hispanoguineano, imperial en lo físico y brillante con el balón, fue el faro de los vigueses. En el minuto 26 puso un pase filtrado al espacio perfecto para Bamba, quien asistió a Borja Iglesias. El Panda apareció en su hábitat, la zona del ‘nueve’, para reencontrase con el gol y poner el empate.

La igualada espoleó al Celta, que empezó a ganar metros y confianza. Borja Iglesias rozó el segundo con una volea difícil y en el 42 el equipo tuvo varias opciones claras de disparo en una jugada embarullada que acabó en nada por falta de sangre fría. Sin embargo, los problemas en el juego aéreo volvieron a aparecer justo antes del descanso, con un remate en el primer palo de Unai López que Guaita sacó con una gran intervención.

Final de infarto

La segunda mitad fue un calco de la anterior, pero exagerada. Dos llegadas fueron suficientes para que el Rayo Vallecano volviese a ponerse por delante. Al Celta, por su parte, no le alcanzaron más de una quincena de oportunidades, algunas claras, para rascar algo positivo. El gol de Jorge de Frutos, con un latigazo al palo corto que pudo haber sacado Guaita, puso el definitivo 2-1. A partir de ahí el Celta fue un vendaval sobre Dani Cárdenas y Vallecas vivió un final de infarto. Sucesiones de rechaces en el el área pequeña que no terminaron en la red de milagro, un zurdazo de Marcos Alonso que se encontró con un paradón, varios remates de Williot que se fueron al traste —o a la cara del portero— y varios remates lejanos que no encontraron portería o se toparon con algún defensa. Con el encuentro casi terminado y con Marcos Alonso expulsado —se perderá el partido contra el Athletic— por saltar al campo sin permiso después de ser atendido, tuvo Swedberg la última con un cabezazo en plancha que se marchó por encima del partido.

El Celta mereció más, pero otra jornada más se va de vacío lejos de casa. Esta actitud puede marcar el camino el próximo jueves en Copa en el Bernabéu, pero será vital ajustar el punto de mira.