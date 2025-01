El Celta carece de ofertas por Mingueza pero teme que paguen su cláusula

Con la incorporación del Jones El-Abdellaoui, el Celta da por cerrado el capítulo de fichajes en la ventana invernal. El club vigués no se plantea ninguna otra incorporación, a menos que salga algún jugador importante y se vea obligado a reemplazarlo.

El mayor temor del Celta es que algún equipo pague la cláusula de Óscar Mingueza, futbolista clave en el esquema de Giráldez al que sería muy complicado encontrar un sustituto de garantías en este mercado. Desde septiembre, coincidiendo con su gran inicio de temporada, al barcelonés se lo ha relacionado con varios importantes equipos de la Seria A y últimamente también con el Aston Villa. El interés del conjunto que dirige Unai Emery es el que más preocupa en la Calle del Príncipe por la alta capacidad económica del club de Birmingham, que juega Liga de Campeones y podría poner sobre la mesa una oferta que el jugador difícilmente podría rechazar. El Celta carece, de momento, de ofertas por Mingueza, pero le intranquiliza que el Aston Villa pueda pagar directamente su cláusula.

Ante la dificultad para encontrar un sustituto de garantías, el club sopesa, si finalmente se ve obligado a prescindir del catalán, repescar a Javi Rueda.

La llegada de Jones El-Abdellaoui casi va a coincidir casi en tiempo con la salida de Tadeo Allende, cuya cesión al Inter de Miami está cerrada. Será por un año, hasta diciembre próximo, y sin opción de compra. El acuerdo está pendiente de recibir el visto bueno de la MLS. No se descarta que la operación quede cerrada hoy mismo.

La liga estadounidense podría ser también el destino de Luca de la Torre. Al californiano no se le ha cerrado la puerta del San Diego y podría abrírsele la de algún otro equipo. El Alavés, mientras, ha preguntado por la situación de Franco Cervi, que podría reencontrarse con Coudet, pero la operación está aún «verde» y el club babazorro tendría que dar de baja alguna ficha para hacer espacio en el plantel al argentino.

La marcha de Cervi, debido a los problemas de Ristic, no es tan prioritaria para el Celta como la de Aidoo, que buscará fuera los minutos que Giráldez no le puede dar esta temporada. Las Palmas y Valladolid, entre otros equipos, se han interesado por la situación de ghanés, pero no hay de momento ofertas en firme.

Por Bamba se han interesado equipos de cuatro ligas diferntes, pero el futbolistas ha rechazados todas las propuestas que el Celta le ha puesto sobre la mesa.