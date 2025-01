El marcador tozudo

La Copa del Rey es ese territorio incierto en el que los diferentes estados de ánimo se suceden a toda velocidad. Un simple partido, un par de jugadas si me apuran, puede cambiar por completo la perspectiva de una temporada para un equipo como el Celta que cada año reúne en este torneo buena parte de sus ilusiones. Ayer en Santander, escenario de terribles episodios en la historia reciente del club, se pasó en una hora loca de la relativa tranquilidad del descanso al drama descontrolado cuando faltaban diez minutos para el final y a la definitiva paz sanadora cuando Alfon completó su buen partido con ese tercer gol que pone a los vigueses en el bombo del próximo miércoles. Sufrió el Celta –algo que no debería alterar al personal porque ya no hay tardes tranquilas en el fútbol profesional aunque muchos sigan creyendo que esto es como jugar a la consola– para solventar un partido en el que el marcador siempre fue injusto con sus méritos. Una situación que le llegó a desorientar en el segundo tiempo, cuando su atención pasó de las indicaciones de Claudio a posarse en ese cronómetro que no dejaba de correr, hasta que un gol afortunado y la entrada de Ilaix puso todo en su sitio. El Celta estará en octavos de final y en un torneo como la Copa del Rey es lo único que realmente importa ahora mismo.

La alineación

La alineación de Claudio es una apuesta decidida por un torneo que pone la carne de gallina al celtismo, herido aún por la manera de tirar hace solo un año esta competición. El porriñés se limitó a hacer la rotación que viene en el manual (la portería). Solo Ilaix, de los titulares indiscutibles, se quedó en el banquillo. Es cierto que el partido llega después del parón navideño, por lo que suponía una buena ocasión para quitarse la carbonilla después de unos días de relajación. Eso explicaría también la escasa rotación en ciertas posiciones. Pero más allá del resultado, la decisión es una declaración de intenciones del porriñés que parece dispuesto a no dejar volar la oportunidad que todos los inviernos concede este torneo. Viendo la situación liguera cualquier otra cosa sería difícil de justificar.

Empacho de polvorones

Una forma de decir que al Celta le costó encontrar fluidez. Culpa del Racing (siempre bien puesto) y de la falta de inspiración propia. Aún así los de Giráldez encontraron en Alfon y en Pablo Durán (lanzados casi siempre por Aspas) el veneno para sembrar el pánico en el área cántabra. Ahora que Aspas ya no ataca el espacio como en otro tiempo y elige el pase previo, Claudio ha encontrado en la velocidad en espacios cortos de estos dos atacantes la profundidad y la mordiente que necesitaba. En ataque casi todo sucedió gracias al ansia compartida de esta pareja, símbolo de las ganas que el Celta siempre tuvo por sacar adelante el compromiso.

Un marcador terco

En Santander al Celta siempre la han ocurrido sucesos extraordinarios. A nadie con un mínimo de memoria sorprende el desarrollo del partido de ayer. Un marcador terco, mentiroso, que casi nunca dijo la verdad sobre lo que sucedía en el campo. Porque el Celta fue dos veces por debajo en el marcador sin hacer merecimientos para ello. Se comió el primer gol en uno de los dos remates de los cántabros a puerta de todo el partido y luego un accidente incomprensible le costó el segundo cuando el partido ya solo se jugaba en una dirección. El marcador solo dijo la verdad cuando Alfon anotó el tercero. Y la virtud principal del Celta fue no dejarse vencer por la depresión.

Uno menos

El Racing de Santander tiene un enorme mérito y fue comprometer de forma seria al Celta cuando en el minuto 35 se quedó con uno menos por la expulsión, que ofrece pocas dudas, de Mantilla. Al Celta le costó lidiar con la situación. En su cabeza chocaba el convencimiento de que era cuestión de seguir amasando con las dificultades para hacer daño a un equipo bien plantado que puso de manifiesto el problema que el Celta tiene para generar peligro a rivales que defienden tan bajos y en tan poco espacio. Siempre faltan pases interiores dañinos. Williot se ha olvidado de darlos, Aspas no estaba en el campo tras su sustitución...el partido desnudó algunos aspectos de los medios. Pero lejos de censurar al Celta, honor a ese Racing.

Ilaix

Asomó al campo con su físico imponente y con un gps en las manos. El mediocentro puso orden con su presencia. Llegó después del segundo gol del Racing y poco a poco fue poniendo orden en el galimatías (técnico y mental) en el que se estaba enredando el Celta. Manejó con astucia el momento más complicado de la temporada, ese en el que el Celta se veía buscando un año más una explicación para un inesperado batacazo a destiempo. Moriba enseñó el camino cuando se hacía de noche en el Sardinero, escenario al fin de una tarde dichosa del Celta.