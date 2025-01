«Las ganas de pasar han hecho que nos acabemos imponiendo»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, aseguró tras el encuentro que las ganas de su equipo por pasar la eliminatoria les ha hecho imponerse ante el Racing de Santander en un duelo ante un peligroso equipo, cuyo nivel, dijo, no está lejos de la Primera División. «Sabíamos que iba a ser un partido muy complejo, con un equipo, para mí, de nivel de Primera División en cuanto a jugadores, afición, historia, entrenador. Sabíamos que nos iba a costar mucho», comentó el preparador porriñés a la conclusión del choque.

Giráldez lamentó que en la primera parte su equipo tuviese varias pérdidas «infantiles» contra un adversario de buen pie y «talentoso» con la pelota. «Hemos tenido la llave en la primera parte para hacer mucho más daño contra la defensa de 4 de ellos. No hemos estado precisos en la última fase y en la finalización y nos han cogido en dos o tres acciones de transición», explicó el técnico, que no ve al Racing alejado del nivel de los equipos a los que el Celta acostumbra a enfrentarse en LaLiga. «El Racing ha demostrado que es un equipo muy trabajado, creo que es un equipo de Primera. He reconocido al entrenador rival la propuesta tan atractiva que despliegan», dijo.

Giráldez comentó que tenían claro que el Racing de Santander les iba a presionar arriba, lo que les ha hecho buscar balones largos, y piensa que lo «normal» es que se hubieran ido con renta al descanso.

Sobre la segunda parte, cree que estaban atacando «bien» por bandas, aunque no estaba fluyendo el balón y no estaban encontrando a los jugadores de dentro por falta de precisión.

El factor diferencial para superar la eliminatoria fue, a juicio del entrenador celeste, las ganas de su equipo de estar el próximo miércoles en el sorteo de los octavos de final. «Las ganas de pasar a la siguiente eliminatoria, de tener recorrido en esta competición nos ha hecho acabar imponiéndonos en un trabajo físico del rival espectacular y superando muchos obstáculos durante el partido», aseveró Giráldez, que destacó el gran ambiente del partido y agradeció el apoyo de los hinchas celestes desplazados a Santander.

También se refirió Giráldez a la lesión de Iago Aspas, que se ha retirado por una molestia en el gemelo, algo que, a su parecer, ha sido una «pena» porque es su jugador «más talentoso» y el que, con defensas replegadas, más necesitan.