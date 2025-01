Un año con Marco Garcés

Marco Garcés afronta su tercera ventana de fichajes con el Celta tras relevar hace justamente un año a Luis Campos como máximo responsable de la parcela deportiva del club celeste. Un año en el que el ejecutivo mexicano, sin experiencia en Europa pero con una exitosa labor en México y Estados Unidos, ha formalizado media docena de contrataciones y ha reformulado el organigrama de las categorías inferiores con el objetivo de dar un nuevo impulso a la cantera y a la captación de talento externo fortaleciendo las redes de reclutamiento del club.

El relevo en la dirección del primer equipo, con la sustitución de Rafa Benítez por Claudio Giráldez, un técnico mucho más receptivo hacia el talento de propio cuño, ha permitido a Garcés acelerar su plan unificando el estilo de juego en todos los equipos, desde el benjamín hasta el conjunto profesional, para acelerar el proceso de llegada de los jóvenes al fútbol profesional bajo la fórmula (aún no cumplida) 18 +5, esto es, 23 fichas profesionales de las cuales 5 corresponderían a jóvenes canteranos.

“Se trata de acelerar procesos y dar oportunidades”, resumía en abril el ejecutivo mexicano durante la presentación del nuevo organigrama deportivo celeste. El nuevo organigrama quedó entonces estructurado en tres grandes áreas: Scouting, a cargo de Álex Otero; Ciencias del Deporte, cuyo responsable es Álex Andújar; y Metodología, donde el neerlandés Jan Westerhof, que ya colaboró estrechamente con Garcés durante su etapa en Pachuca, acaba de sustituir a Eduardo Covelo.

Primera ventana invernal.

Garcés se estrenó en el siempre complicado mercado de enero con la responsabilidad de sustituir, en un momento de dificultad deportiva, a Luis Campos, a quien el anterior presidente, Carlos Mouriño, había confiado la política de fichajes bajo la novedosa y peculiar figura de asesor deportivo externo, que el reputado ejecutivo portugués compartía, con e Celta como segundo plato, con el todopoderoso PSG.

El primer mercado de Garcés estuvo condicionado por las peticiones de Rafa Benítez, que pidió reforzar el plantel con un medio centro, un central y un lateral derecho. Con el aval del preparador madrileño, que participó en las negociaciones, llegaron a coste cero, desvinculados de sus anteriores clubes, Jailson Marques y Javier Manquillo, a quienes Benítez había dirigido en el Dalian Pro chino, y el Newcastle, respectivamente, el brasileño para cubrir las posiciones de medio centro defensivo y defensa central y el madrileño para jugar como lateral diestro, aunque posteriormente casi ha jugado más en el eje de la zaga.

El mercado lo completó Garcés con un tercer fichaje de cuño propio, el del delantero argentino Tadeo Allende, que llegó traspasado de Godoy Cruz a cambio de 4,5 millones de euros. Empleado en media docena de partidos por Benítez, su recorrido con Giráldez ha sido mínimo. En verano se buscó, sin éxito su salida, que podría producirse en la actual ventana invernal tras haber jugado un solo minuto esta temporada en LaLiga. El Celta negocia su cesión, con opción de compra al Inter de Miami, con el que firmaría hasta el mes de diciembre.

Jailson, cuya trayectoria ha estado condicionada por las lesiones, y Manquillo, también con bastantes problemas físicos, han entrado en la rueda de Giráldez, pero no se espera su continuidad más allá de junio, mes en los que expiran sus respectivos contratos. El Celta no prevé ejercer la temporada opcional que tiene sobre el brasileño ni renovar al madrileño.

Mercado de verano.

El trabajo de Marco Garcés en la pasada ventana estival estuvo marcado por la necesidad de dar de baja a una quincena de futbolistas. No pudo completar el Celta el objetivo de reducir a 23 las fichas profesionales de la plantilla. Finalmente salieron una decena de descartes mediante traspasos, cesiones y rescisiones de contrato. Larsen fue traspasado al Wolverhampton a través de una cesión encubierta; Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés), Miguel Rodríguez (Utrecht), Unai Núñez (Athletic) y Carlos Dotor (Oviedo) salieron a préstamo asumiendo el Celta una parte de su salario y se rescindieron los contratos de Gonçalo Paciencia, José Fontán, Julen Lobete, Kevin Vázquez y Miguel Baeza. No se logró, en cambio, dar salida a Allende, Cervi y Luca de la Torre, que no entraban en los planes del técnico.

El capítulo de incorporaciones fue mucho menos agitado. Con tamaño exceso de equipaje, Garcés se centró que complacer las peticiones del técnico con pocos, pero muy bien calculados, fichajes. No fue un mercado demasiado imaginativo, pero sí efectivo porque se reforzó a coste cero cada una de las líneas del campo con jugadores contrastados y sobradamente conocidos en LaLiga. Para la delantera se reclutó a préstamo a Borja Iglesias, se trajo cedido a Ilaix Moriba para fortalecer el medio campo y se apuntaló la defensa con Marcos Alonso, que firmó como agente libre. Los tres han firmado una primera vuelta más que convincente, superando con creces las expectativas.

Presente mercado.

La premisa de la actual ventana de enero será dar salida a descartes que no se consiguieron colocar el pasado verano. No ser formalizarán nuevas contrataciones a menos que se produzca la baja de algún futbolista importante. Se busca destino a Aidoo, que necesita minutos e interesa a Valladolid y, sobre todo, a las Palmas, se negocia la cesión hasta diciembre próximo de Allende al Inter de Miami, y se busca destino a Cervi, cuyo próximo destino podría ser un equipo español, y a Luca de la Torre. Si se consigue dar salida a alguno de estos jugadores sin minutos, la dirección deportiva, prevé formalizar algún contrato de los chicos en dinámica del primer equipo, dar minutos a nuevos valores del Fortuna y no descarta la contratación de algún joven talento externo que alternaría el filial con el primer equipo.

El Celta no se plantea ventas, a menos que se produzca la marcha de algún jugador importante que actualmente no se contempla. Uno de los más solicitados ha sido Tasos Douvikas, que quiere salir en busca de más minutos. Las propuestas recibidas por el delantero griego distan sin embargo mucho de lo que el club estaría dispuesto aceptar por él. No se contempla vender al jugador, con el que se cuenta y al que se pretende revalorizar para el mercado de verano, en el que será necesario vender por valor de 34 millones para cuadrar las cuentas.

Sí se contempla la venta en este mercado de Jonathan Bamba, que llegó hace año y medio a coste cero y cuyo rendimiento no ha justificado su elevado salario. Varios equipos han mostrado interés por el marfileño. No hay por ahora ofertas en firme, pero el Celta estaría dispuesto a venderlo si le llega una propuesta más o menos decente. Su alto sueldo dificulta sin embargo su traspaso. En caso de venta, el Celta trataría de reforzarse con un sustituto contrastado.

Aunque no tiene que ver estrictamente con el mercado, Marco Garcés ha confirmado que el club está en conversaciones para ampliar el contrato de Alfon González y prevé ofrecer a Vicente Guaita la renovación por otro año.

