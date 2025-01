El Celta iniciará conversaciones para renovar a Alfon y prevé que siga Guaita

El Celta iniciará en las próximas semanas conversaciones para renovar a Alfon González, cuyo contrato expira en junio próximo y cuenta con la confianza de Claudio Giráldez para seguir vinculado al equipo más allá de esta temporada. El buen desempeño de albaceteño ha convencido tanto al técnico como al club, que no va a esperar al mes de junio para asegurarse su continuidad.

El Celta planea además aplazar otro año el relevo de la portería y tiene la intención de reunirse en un futuro más o menos próximo con Vicente Guaita para prorrogar su vinculación al club hasta junio de 2026. Menos claro está el caso de Sergio Carreira, cuya continuidad va a depender del rendimiento que el lateral vigués ofrezca en los próximos meses. Marcos Alonso cumplirá en breve el número de partidos que activará n su renovación, mientras que el futuro de Javier Manquillo y Jailson está en el aire y parece difícil que sigan por estar sus respectivas posiciones bien cubiertas.

Pero antes de que se resuelva el futuro de los futbolistas que terminan contrato en junio, la dirección deportiva celeste se prepara para afrontar un mercado invernal que no se prevé muy agitado y en el que la gran prioridad será dar salida a los futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giráldez a los que no se consiguió encontrar acomodo en la pasada ventana estival.

El mejor situado para salir parece Tadeo Allende, cuyo destino podría ser el Inter de Miami, de la MLS. El Celta negocia la cesión del delantero argentino al equipo de Leo Messi, aunque las conversaciones se encuentran en fase incipiente. El club celeste trabaja para incluir en la operación una opción de compra en el próximo mes de junio. En la Calle del Príncipe son optimistas en que la negociación pueda llegar a buen puerto.

Aunque la experiencia de estos años demuestra lo contrario, el Celta se muestra también confiado en dar salida a Franco Cervi, en este caso a alguno de los equipos europeos que se ha interesado por la situación del argentino, si bien no hay por el momento nada demasiado avanzado. Las Palmas y el Valladolid, mientras, se han interesado por la situación de Joseph Aidoo, que necesita los minutos que el Celta no le puede dar. Ambos equipos valoran la experiencia del zaguero ghanés en situaciones de lucha por permanencia que ha tenido con el Celta en estos años y ven con buenos ojos su incorporación, pese a su déficit físico. Más complicada parece la salida de Luca de la Torre, al cerrársele la posibilidad del mercado estadounidense.

En lo que se refiere a llegadas, el Celta no planea fichajes de relevancia, a menos que se vea obligado a vender a alguno de sus pesos pesados, como Mingueza. Si se logra dar salida a los descartes, el club planea cubrir su ficha con gente de la casa (Sotelo, Hugo y Javi Rodríguez esperan turno) o bien fichar jugadores jóvenes que puedan tener proyección en el primer equipo y no supongan un esfuerzo económico para las arcas del club.

Solo se acudiría al mercado para abordar algún fichaje contrastado si hubiese que vender a algún jugador importante que además liberase carga salarial. El Celta cuenta con varias ofertas por Tasos Douvikas, pero todas las propuestas recibidas están muy lejos de colmar las expectativas económicas del club, que además cuenta con el delantero y prefiere no venderlo en esta ventana de fichajes. El Celta cuenta, de hecho, con que siga.

Menos clara está la continuidad de Jonathan Bamba, a quien el Celta si está abierto a vender si llega una oferta más o menos decente. El club considera que el ciclo del jugador, que llegó a coste cero, está cerca de concluir y ve con buenos ojos la posibilidad de liberar su alta ficha. No obstante, si se consumase su venta, el club ficharía un sustituto contrastado.