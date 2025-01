Aspas: «Seguiré mientras me dé el alma y disfrute en el campo»

Iago Aspas no pone fecha de caducidad a su retirada del fútbol. En una distendida comparecencia para celebrar su renovación hasta junio de 2026, el mago moañés dejó caer que seguirá en activo mientras el «cuerpo y el alma» aguanten y pueda «seguir disfrutando sobre el terreno de juego». De momento, la estrella del Celta proclama su felicidad por una nueva renovación y declara que en el tiempo que le queda en activo le gustaría «·batir todos los récords» a su alcance y conseguir el título por el que el celtismo lleva tanto tiempo esperando. «Espero que esta renovación nos traiga muchas cosas bonitas», señaló.

Iago Aspas explicó que se plantea su último año de contrato centrado en el día a día, sin pensar mucho en lo que vendrá. «La frase de partido a partido la extrapolamos año a año. Ahora mismo lo veo muy lejos. Queda año y medio para que termine mi contrato recién renovado. El día a día y los partidos nos llevarán a pensar», apuntó el astro céltico, que cuando expire su nuevo contrato estará cerca de cumplir 39 año. «Veremos cómo me encuentro entonces. Estoy muy feliz de seguir aquí, de seguir disfrutando día a día. Lo que va a pasar en un futuro no lo sé», expresó.

El cuatro veces ganador del Trofeo Zarra desveló el porqué de su renovación 6 meses antes de que expirase su anterior contrato: «Fue no mucho antes de Navidad cuando hablamos de poner una fecha para tomar un café y sellarla. No sé si fue a principios o mediados de diciembre, pero no nos llevó más de cinco minutos. Mi hermano [Jonathan] y Marco [Garcés] lo arreglaron en dos charlas y, después de hablarlo con mi familia, decidimos continuar un año más», relató.

Iago Aspas no dudó en recurrir varias veces a su característica retranca morracense durante su intervención. Primero cuando se le preguntó si no se veía vestido de corto para la finalización de la Grada de Gol, como deslizó durante el acto de las campanadas de Fin de Año organizado por el club. «Si tarda tanto como la de Marcador, te aseguró que no», espetó. Segundo, al ser interrogado sobre se había tenido últimamente ofertas de otros clubes («Eso tendrías que hablarlo con mi hermano») y, en tercer lugar, al referirse a los problemas de espalda con los que lleva conviviendo desde hace un par de años. «Las sensaciones de la espalda son como un matrimonio, unos días bien y otros no tan bien», bromeó.

La estrella del Celta reconoció, en este sentido, que la edad le pasa factura para recuperarse de los partidos: «Costar, cuesta. Uno va cumpliendo años y no estoy igual ahora que cuando tenía 28 años. Las primeras 24 o 48 horas le cuestan a un chico joven, imagínate a mí con tantos partidos y más edad».

Sin embargo, las sensaciones en los meses que se llevan disputados de temporada son alentadoras: «En los entrenamientos me estoy encontrando bien y eso es lo que me lleva a tomar la decisión con el club de prorrogar ese contrato, esa felicidad y que me estoy encontrando muy bien entrenando. Si me encontrara mal, me hubiera echado a un lado».

El cuerpo y la mente le dicen que siga y su ambición de superarse permanece, pese a los años, intacta: «Cuando vea que no puedo más o que no me encuentre como yo quisiera, me gustaría retirarme. Siempre dije que me gustaría retirarme cuando vea que me encuentro bien pero vea que no puedo dar más. Es lo que me gustaría», reiteró Iago, que en la actual temporada aspira a su quinto Trofeo Zarra y quiere seguir pulverizando registros: «Quiero seguir batiendo todos los récords posibles y habidos por haber. Me gustaría, como todo celtista, celebrar un título, no nos vamos a engañar».

A la hora de fijar el objetivo del Celta en la Copa, Aspas se mostró sin embargo cauto: «Tenemos que ir partido a partido. Tenemos un rival muy difícil, que hasta hace una semanas iba líder».

Preparándose para su próxima tarea en el club

Aspas estuvo arropado en su comparecencia en el Salón Regio de A Sede por su familia, su hermano y representante, Jonathan, y buena parte de la plana mayor del club, además del director de fútbol, Marco Garcés, con quien prepara su desembarco en la dirección deportiva celeste, una vez que decida colgar las botas. «Cuando llegue el momento ya veremos. Alguna vez lo tengo hablado con Marco porque tengo muy buena relación con el. Es una persona con la que trato día a día y más de una vez desayunamos juntos», desveló Iago.

«Como sabéis, me gusta el tema de la dirección deportiva. Hablo mucho con él y me empapo porque tiene muchos años de experiencia. No solo ha estado en el Celta, sino en más clubes y el pasado verano tuvo una difícil papeleta», abundó el morracense, que remachó: «Me gusta saber de su posición porque es un trabajo que me gustaría hacer en un futuro».

No faltaron en la comparecencia de Iago referencias a Claudio Giráldez, que influyó en su decisión de renovar y cuyo trabajo el moañés elogió: «Claro que tuvo un papel importante, no solo él, sino también su cuerpo técnico. Esa armonía que hay en el día a día y esa cosa tan bonita que hay entre la gente y el club.».