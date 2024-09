Garcés: “La cantera es la solución”

Los clubes de LaLiga carecen de recursos económicos para invertir en jugadores, salvo contadas excepciones. De hecho, en este mercado de verano la inversión en fichajes ha rondado los 550 millones de euros, muy lejos de los 2.300 millones de la Premier. El Celta ha cerrado la renovación de la plantilla con tres incorporaciones a coste cero (Borja Iglesias e Ilaix Moriba, cedidos; Marcos Alonso, libre). El club vigués ha recurrido a su cantera para satisfacer gran parte de las peticiones del entrenador en el plan de renovación de la plantilla. Tras la operación de traspaso de Larsen, en A Sede firmaron 14 salidas y una baja por finalización de contrato (Tapia). El balance del proceso de cambios es “satisfactorio” para Marcos Garcés. El director deportivo del Celta hizo balance ayer de las gestiones realizadas este verano para cerrar un plantel con “19 jugadores, más 5 canteranos, pero son 11 canteranos que se integran al primer equipo, de los cuales 4 son sub-21. La cantera es la solución a nuestros problemas y el club ha apostado por la cantera sin hipotecarse”, subrayó Garcés.

Marco Garcés, ayer, en A Sede. | // PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Mercado complicado

La salvación casi agónica del Celta en el pasado curso supuso la devaluación del valor de la plantilla en términos generales. Eso dificultó, según Garcés, las negociaciones para dar salida a tantos descartes de Giráldez. “El proceso me tiene contento. No había mucho margen pero se trabajó en equipo y se consiguió dar salida e inscribir a los jugadores adecuados dentro del límite del coste de la plantilla, sin hipotecar al club. No hemos empeñado el futuro de la institución”. Y confía en que se revalorice la plantilla: “El valor que se puede haber perdido en las ventas lo podemos encontrar revalorizado en los canteranos y en jugadores jóvenes como Douvikas, Swedberg...”.

“El club ha apostado por la cantera sin hipotecarse, no hemos empeñado el futuro de la institución”

Aspas y Giráldez

El proyecto para intentar que el Celta encadene la decimocuarta temporada consecutiva en Primera División pivotará sobre Iago Aspas y Claudio Giráldez. El veterano capitán continúa siendo la principal referencia de la plantilla que maneja un técnico que apuesta por un equipo de autor, atrevido y sin complejos. Delantero y entrenador concluyen contrato en junio de 2025 y Garcés desveló ayer el interés del club por iniciar negociaciones con ambos para que amplíen su vinculación con el club. “La renovación de Iago depende de él, hasta que él decida que quiera seguir jugando”, apuntó Garcés sobre Aspas. Respecto a Giráldez, añadió: “Creo que es su idea y la nuestra la de renovar. Ahora hay que sentarse para hablar”.

Larsen, venta obligada

Insistió el director deportivo del Celta que el club se vio forzado a anticipar la venta de Larsen al Wolverhampton antes de finalizar junio “por motivos contables. Creo que el precio (27 más 3 millones de euros) es justo, aunque siempre es difícil evaluar a un jugador”. Con ese importante ingreso, el club hizo frente al profundo plan de renovación de futbolistas y a la liquidación del contrato de Rafa Benítez.

Unai Núñez y carles pérez

Admitió Garcés que el Celta tuvo que asumir parte del salario que Unai Núñez y Carles Pérez cobrarán durante el año de cesión en el Athletic Club y en el Getafe, respectivamente. El club calcula que esa cantidad no superará el 30 por ciento del salario anual de dos de los jugadores que más cobraban de la plantilla. Ambos, al igual que Manu Sánchez, podrán enfrentarse al Celta durante este curso. El madrileño no lo hizo con el Alavés en Balaídos porque el Celta no lo consideró oportuno al tratarse de la primera jornada del campeonato.

“La renovación de Iago depende de él, hasta que él decida que quiere seguir jugando”

Mingueza, Williot, Tasos

“Resistimos bombazos por Mingueza, Williot y Tasos Douvikas”, de varios equipos por los tres célticos, agregó Garcés al analizar el mercado de fichajes. Ahora, el club analizará si aborda la renovación de sus contratos o los pone en el mercado. “Dependerá de sus expectativas salariales y si el club puede asumirlas”, apuntó el director deportivo.

Los Hugo, “muy cerca”

El Celta espera cerrar pronto las renovaciones de los canteranos Hugo Sotelo y Hugo Álvarez. “El acuerdo está muy cerca”, sostiene Garcés, “reafirmando nuestra confianza en los canteranos”.

Límite salarial y objetivo

El Celta seguirá manejándose en un límite salarial próximo a los 80 millones de euros, una cifra similar al curso pasado, aseguró Garcés. Ello sitúa al equipo vigués en el puesto noveno o décimo de LaLiga. El director deportivo, sin embargo, evitó pronunciarse sobre los objetivos deportivos del equipo de Giráldez para esta temporada. “No me gusta circunscribirme a un número (en la tabla). Lo que queremos es ser ambiciosos y queremos más. Sería buenísimo no vivir angustias de otros años”, añadió.

La “guinda” del proyecto

Admitió Garcés que faltó incorporar un extremo con desborde y un buen uno contra uno para completar las peticiones de Giráldez, que el sábado pasado calificaba de “brutal” la plantilla que manejará esta temporada.

“Las renovaciones de Mingueza, Williot y Douvikas dependerán de sus expectativas salariales y si el club puede asumirlas”

Carreira y alfon

Anunció el ejecutivo céltico que para abordar las renovaciones de Carreirca y de Alfon (concluyen contrato en 2025) esperarán “a ver cómo es la evolución de su desempeño en la plantilla”, en la que volverán a contar Cervi, Allende y Luca de la Torre, según explicó el director deportivo del Celta.