La primera decepción llega en El Sadar

El Celta se marcha al primer paréntesis de LaLiga (no jugará hasta el domingo 15 de septiembre en Vigo ante el Valladolid, 14 horas) con malas sensaciones después de protagonizar un inicio de curso espectacular. En el estadio de El Sadar, los célticos bajaron el nivel competitivo que les llevó a superar al Alavés y al Valencia en Balaídos y a firmar una gran actuación con derrota en Villarreal. Ayer ante Osasuna, los de Giráldez incidieron más que nunca en sus errores defensivos que le llevaron a marcharse al descanso por detrás en el marcador (2-1) tras el gol de Borja Iglesias, que aprovechó una jugada magistral de Mingueza. Empeoraron los célticos tras el descanso. No acertó Giráldez en los cambios y el equipo navarro sentenció el duelo en un contraataque. Los celestes, que finalizaron con uno menos tras la expulsión de Alfon, maquillaron el marcador en el descuento gracias a un autogol de Moi Gómez. Le faltó velocidad con el balón y le sobró fragilidad en la retaguardia al equipo de Giráldez para intentar sumar los primeros puntos como visitante en este campeonato.

seis cambios en el once

Giráldez acostumbra a no repetir once y ayer acentuó su disposición a los cambios con seis novedades en el equipo inicial con respecto al que brilló en Villarreal. En aquella ocasión, las rotaciones estaban justificadas por el escaso descanso después de enfrentarse tres días antes al Valencia. Ayer, el técnico porriñés devolvió la titularidad a Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Hugo Álvarez, Fran Beltrán, Iago Aspas y Williot Swedberg. La línea defensiva volvió a registrar el mayor número de modificaciones.

demasiadas concesiones

No encuentra Giráldez el trío de centrales que ofrezca una mejor salida de balón, fortaleza en el juego aéreo y agilidad en la anticipación. Desde el inicio, Jailson se mostró muy errático en la salida de balón, los célticos se despistaron en un saque de esquina que Boyomo aprovechó para recoger un balón perdido en el corazón del área para superar a Iván Villar. Y unos minutos antes del descanso, Carlos Domínguez remató a gol al intentar impedir un cabezazo de Aimar Oroz tras un centro de Bryan Zaragoza- A la hora de juego llegó el tercero de los osasunistas. Javi Rodríguez se vio desbordado por Bretones en una contra tras un saque de esquina de los célticos. Starfelt tampoco impidió que el lateral asturiano rematase cruzado para superar al meta celeste, que evitó un gol de Rubén García en un remate a bocajarro en la primera parte.

cambios sin respuesta

Giráldez movió el árbol en el descanso y dio entrada en el campo a Starfelt por Carlos Domínguez, a Damián por Beltrán y a Alfon por Williot. No mejoró el equipo celeste, que tuvo más posesión pero con poca profundidad y una circulación muy lenta de la pelota que facilitaba el repliegue de un rival que con el marcador a favor, tras un gol a balón parado y un centro al área, buscaba la ocasión para golpear a la contra y sentenciar un partido al que se presentó con dudas tras caer por goleada en Girona.

Un mingueza estelar

El Celta se lo puso más fácil de lo esperado por los de Vicente Moreno, que tras el descanso supieron cerrar la banda derecha por la que Mingueza había generado mucho peligro en la primera mitad. Con Williot y Hugo Álvarez desaparecidos por el otro costado, el catalán dejaba constancia de su gran momento de forma, que le ha devuelto a una convocatoria de la selección española. En el minuto 10, Mingueza apareció en la línea de fondo para poner un centro que recorrió toda la frontal de la portería de Herrera sin encontrar rematador. Un minuto después, el exbarcelonista se asoma de nuevo al área rival para poner un centro a Borja Iglesias. El remate del compostelano tropieza en la cara del portero de Osasuna. En el minuto 28, Mingueza supera a Bretones con un caño y pone el balón a Borja Iglesias para que el Celta iguale el marcador. Con otra actuación como la ayer aumentan los temores en A Sede ante la posibilidad de que aparezca alguna oferta irrechazable por el zaguero catalán.

Damián, Williot y alfon

Giráldez apostó por Williot como titular y prescindió por primera vez este curso de Damián en el once inicial. El canterano era el único que había disputado los tres primeros partidos de LaLiga como titular. El plan de rotaciones no funcionó ayer. El sueco tuvo una actuación mediocre y apenas intervino en el juego. Fue sustituido en el descanso por un Alfon que generó más peligro y provocó una falta peligrosa que no fue penalti por centímetros. El albaceteño, sin embargo, acabó expulsado tras una dura entrada a un rival en los minutos finales del partido. Damián jugó toda la segunda mitad, facilitando la circulación del balón pero sin que aumentase la velocidad en el juego.

Douvikas, suplente

El delantero griego, máximo goleador del equipo en la pretemporada, sumó ayer la segunda suplencia consecutiva. Douvikas no se ha estrenado todavía como goleador. Borja Iglesias, en cambio, sumó ayer su segundo gol consecutivo. Y Giráldez dio ayer los primeros minutos del curso a Hugo Sotelo, que entró en el minuto 76 por un discreto Moriba.