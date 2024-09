Con Aspas para asaltar El Sadar

El Celta de Claudio Giráldez se presenta esta tarde en El Sadar (17 horas, Movistar y Gol TV) con la intención de sumar los tres puntos que se le escaparon el lunes pasado en Villarreal pese a realizar una excelente actuación (4-3). Una victoria le mantendría en las primeras posiciones de la clasificación antes de iniciar el primer parón del campeonato por los compromisos de las selecciones nacionales. El equipo vigués estará capitaneado por un Iago Aspas que suma dos goles y una asistencia en un arranque de curso espectacular, muy diferente al vivido un año antes con un Rafa Benítez que lo sentó en el banquillo en la visita a Pamplona. El Celta ganó entonces por goleada (0-3), prescindiendo del jugador más importante de la historia del club, que se resiste a que lo jubilen con 37 años y que disfruta de nuevo del fútbol rodeado de canteranos y jóvenes con mucho talento. Para la cita ante los osasunistas, Claudio Giráldez ha incluido en la convocatoria al recién llegado Marcos Alonso. No puede contar sin embargo con Mihailo Ristic, que no termina de recuperarse de la lesión sufrida en el gemelo interno derecho durante el calentamiento previo al debut liguero contra el Alavés. Tampoco están citados Luca de la Torre, Franco Cervi y Tadeo Allende, a quienes el club buscó destino hasta el último día de mercado al no entrar en los planes del técnico. Sí continúa con el primer equipo el canterano Javi Rodríguez, que fue titular en Villarreal y podría repetir hoy en el trío defensivo que presente Giráldez en tierras navarras.

El Celta llega a la cuarta jornada de LaLiga con la ilusión de repetir las buenas actuaciones que protagonizó ante Alavés, Valencia y Villarreal y que le llevaron a sumar seis puntos para situarse en la tercera plaza de la tabla clasificatoria. Giráldez ha conseguido armar un equipo de autor, que exhibe un fútbol muy vistoso y alegre, con un enorme potencial ofensivo, pero que se descose en defensa. Así le ocurrió en La Cerámica, donde no se conformó con el 3-3 y buscó el tanto de la victoria hasta que en la última jugada el joven Hugo Álvarez cometió un inocente penalti que dejó sin premio una gran actuación coral. Y eso que los celestes se habían presentado a esa cita con apenas dos días de descanso tras superar con claridad al Valencia en Balaídos.

Osasuna llega a la cita de hoy sin apenas tiempo para recuperarse de la goleada encajada el pasado jueves en Montilivi (4-0). Un duro golpe para el equipo de Vicente Moreno, de quien se espera en Pamplona que repita con los rojillos las buenas temporadas que protagonizó de la mano de Jagoba Arrasate, ahora al frente del Mallorca. El equipo navarro tiene como principales referencias al medallista olímpico Aimar Oroz y al tanque croata Ante Budimir, a los que se ha sumado el andaluz Bryan Zaragoza, que brilló en el Granada antes de firmar por el Bayern Múnich. Sin embargo, Moreno no puede contar con David García, el gerifalte de la zaga rojilla, que se ha decantado por el millonario fútbol catarí. En el estreno liguero, Osasuna cedió un empate en casa ante el recién ascendido Leganés para sumar los tres puntos una semana después ante el Mallorca gracias a un tanto de Rubén García. En Girona, los osasunistas solo contabilizaron un disparo a puerta.

Ante el Celta, el conjunto navarro espera superar este último revés con la ayuda incondicional de El Sadar y del juego directo que con centros al área amenaza con causar estragos en la endeble zaga celeste, en la que Iván Villar posiblemente volverá a figurar como guardameta. Para el trío de centrales celestes se postulan Javi Rodríguez, Starfelt y Carlos Domínguez, aunque también podrían entrar Manquillo y Jailson. Mingueza y Hugo Álvarez o Carreira ejercerán con toda probabilidad como carrileros. Entre Damián Rodríguez, Fran Beltrán e Ilaix Moriba saldrá el doble pivote que se moverá por detrás de una línea de ataque en la que aparecerán Aspas por la derecha, Douvikas por el centro y Williot o Bamba, por la izquierda.

En el regreso a El Sadar, el Celta de Giráldez se presenta de nuevo con Iago Aspas como principal referencia y amenaza no solo como rematador sino como generador del juego de ataque de un equipo que quiere el balón y que intenta someter al rival con posesiones largas mezcladas con acciones directas, combinaciones por el interior o llegadas por las bandas. Y el objetivo de los célticos siempre es la victoria, aunque para ello se ponga en riesgo un empate en los últimos minutos, como ocurrió en Villarreal. Hoy intentarán asaltar El Sadar.

