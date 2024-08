Moreno: “El Celta tiene buen equipo, con nivel individual”

El entrenador del Atlético Osasuna, Vicente Moreno, ha pedido a sus jugadores recuperar “las señas de identidad” que definen a su equipo como base para dar paso a todo lo demás ante el Celta, en el duelo que este domingo enfrenta a ambos en El Sadar (17 horas).

“Hay poco tiempo y no podemos pensar en lo anterior. La atención y el foco deben estar en el partido del Celta porque lo tenemos mañana [por hoy]. No nos podemos permitir un partido como el del otro día”, indicó el técnico valenciano en rueda de prensa tras la dura derrota por 4-0 en Montilivi ante el Girona el pasado jueves.

Incidió el entrenador de Osasuna en lo sucedido a su equipo en la última jornada de LaLiga: “Ya hicimos autocrítica, teníamos muy claro qué teníamos que corregir y qué nos había faltado. Lo hablamos de puertas hacia dentro y tampoco podemos estar en ese constante en una semana tan corta. Sabemos qué hemos hecho mal y queremos enmendarlo”.

“Vamos a jugar con el Celta habiendo descansado menos de tres días. Vamos a llegar bien porque tenemos gente con energía y ganas. Muchas veces está todo en la cabeza. El rival que tenemos enfrente ha tenido una semana limpia”, explicó Moreno en referencia al escaso tiempo de descanso entre jornada y jornada.

Del cierre de mercado, con la llegada final de Boyomo, Moreno realizó una reflexión: “Siempre voy a muerte con los que tengo. Estoy contentísimo con los que estamos, tengo plena confianza en ellos. La última incorporación ayuda a la competencia en todas las posiciones”, subrayó.

“Tiene esa tranquilidad y físico con una velocidad poco corriente en los centrales. Es muy completo y joven. Además, tiene muchas posibilidades de crecimiento. A nada que seamos capaces de sacarle todo el potencial, creo que va a aportar mucho a Osasuna”, dijo sobre el francés Enzo Boyomo.

Respecto al estado de forma del Celta, Moreno no parece sorprendido: “Tiene buen equipo y un buen desempeño. A nivel individual tiene nivel, no me sorprende. Vienen de un momento muy bueno”.

“Vamos a intentar meter el mejor once. Hay un parón de 15 días, hay que tomar riesgos y ya tendremos tiempo de descansar. Mañana toca ir a tope, a terminar el partido reventados, sin ninguna duda”, concluyó el preparador de Osasuna.