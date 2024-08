Mingueza acaba con el vacío al Celta

La selección española, reacia tradicionalmente a volver la cara hacia Vigo, tendrá al fin representación del Celta. Oscar Mingueza y el club vigués recibieron ayer una pequeña recompensa por su gran comienzo de temporada. El defensa catalán se convirtió ayer en una de las dos grandes novedades de Luis de la Fuente para los dos primeros partidos de clasificación de la Liga de Naciones ante Serbia y Suiza que se disputarán la próxima semana y con los que la actual campeona de Europa inicia un nuevo ciclo que debe llevarle hasta el Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Para Mingueza es su primera convocatoria con la selección absoluta. En su historial figura un partido (al igual que le sucede a Fran Beltrán) en aquella ocasión en que por cuestiones relacionadas con el Covid la Federación Española puso a la selección sub 21 en un partido que le correspondía a la absoluta. Pero quitando esa anécdota, su experiencia internacional se limita a la sub21 y a la olímpica, con la que jugó en Tokio.

El defensa era uno de los aspirantes a ocupar el hueco que dejaba Jesús Navas, que acaba de retirarse de la selección española. Dando por segura la presencia de Carvajal, Luis de la Fuente debía decidir qué otra opción guardaba para el lado derecho de la defensa. Pese a la dura competencia de Marcos LLorente, el seleccionador se inclinó finalmente por Mingueza que, aunque no juega como lateral específico en el Celta sino como carrilero, ha demostrado un nivel fantástico en los partidos que van de temporada. De hecho y pese al alto nivel de la plantilla, no hay jugador tan regular como él por ahora. En los tres partidos que llevamos de Liga ha marcado dos goles y dado dos asistencias (y eso que se perdió el segundo tiempo del partido ante el Valencia porque había visto una amarilla y Claudio no quería correr riesgos con él). Migueza, al margen de los datos estadísticos, ha confirmado en este arranque su polivalencia (ha jugado en los dos carriles) y sobre todo que desde su posición ha sido capaz de convertirse en el principal generador de fútbol ofensivo en el Celta. No era de extrañar que Luis de la Fuente pensase y confiase en él. La cuestión es si el seleccionador iba a vencer la tradicional reticencia que parecen sufrir cuando están en juego los intereses del Celta.

Ahora cobra especial valor aquella operación –algo sorprendente por la clase de jugador que era– que llevó a Mingueza al Celta. Lo hizo con la carta de libertad en la mano y aunque los derechos económicos le pertenecen en un 50% al Barcelona, el poder de decisión sobre su futuro corresponde en su totalidad al Celta. En el complejo escenario futbolístico, aquella negociación fue uno de los grandes éxitos del equipo vigués en su historia reciente por poner a su disposición un jugador que parecía fuera de su alcance.

Mingueza no escondió esu satisfacción por la llamada del seleccionador nacional . “Estoy muy contento, quiero agradecer al club, a mis compañeros y a mi familia porque sin su apoyo no sería posible. Siempre es un orgullo representar a la selección de tu país, y después del Campeonato de Europa que hicieron mucho más”, comentó el futbolista celeste.

Mingueza, al que Claudio Giráldez ha convertido en un “todocampista” desde su llegada al banquillo del primer equipo, admitió que su “rendimiento” y “el buen juego” del Celta en este arranque de Liga han sido determinantes para su regreso al equipo nacional absoluto tres años después de su primera citación. “Sabía que ahora venían estos dos partidos de la selección y que tenía mis posibilidades. El rendimiento es lo que marca ir convocado, el equipo está jugando muy bien en este arranque de temporada”, explicó el futbolista con el que el Celta rompe su largo periodo de ausencia de la selección española.

La broma de Claudio Giráldez

El jugadorreveló que fue el técnico Claudio Giráldez el que le comunicó la noticia: “Estábamos haciendo un ejercicio, el míster lo paró y me echó en cara, de broma, algo de un córner. Le contesté que no tenía razón y rápidamente me dijo que era para darme la noticia de esta convocatoria”. Esa fue la versión dada por el defensa catalán aunque el Celta posteriormente, colgó en sus redes el momento en cuestión y hay más matices de los apuntados por Mingueza en sus declaraciones. Claudio Giráldez paró el entrenamiento y reunió a sus jugadores en un círculo sobre el terreno de juego. El entrenador del Celta les abronca por una supuesta falta de intensidad en el juego durante la sesión, y en concreto se dirige a Óscar Mingueza, en quien centra todo su supuesto enfado: “Es una p... vergüenza tu actitud en balón parado defensivo”. El jugador catalán, sorprendido, le responde: “¿La mía?”. El técnico de O Porriño cambia enseguida el discurso y convierte el desconcierto reinante, dando un giro de 180º que muda la extrañeza del defensa céltico en alegría: “Lo que es una p... vergüenza es que te haya convocado De la Fuente para la selección”, expresó Giráldez al tiempo que abrazaba a su jugador. Al resto de la plantilla también le cambió el rictus y empezó a aplaudir y a rodear a su compañero para felicitarle. Hubo lluvia de collejas y el repertorio habitual de esta clase de situación.