Giráldez: “Tenemos recursos para ser más completos”

El Celta cerró el mercado de fichajes de verano con tres incorporaciones y trece salidas que han permitido, según Claudio Giráldez, confeccionar una plantilla muy competitiva que mañana tendrá que afrontar otra difícil prueba en Pamplona (17 horas, Movistar y Gol TV) después de su gran actuación sin premio en Villarreal.

El equipo navarro, por su parte, llega a la tercera jornada del campeonato con el sinsabor de la goleada sufrida el jueves en Girona (4-0) y sin apenas tiempo para preparar la cita con los gallegos, que quieren irse al primer parón del campeonato con otra victoria que le mantenga en la cabeza de la tabla clasificatoria. En la convocatoria de Giráldez se estrena el recién llegado Marcos Alonso, aunque el técnico reconoce que al madrileño le falta ritmo competitivo, y causan baja el lesionado Ristic, además de Luca de la Torre, Allende y Cervi, a los que el club no le encontró una salida tras no entrar en los planes del técnico porriñés.

"Osasuna es un equipo que, de momento, en casa ha hecho 4 puntos de 6. Ahí están en cómodos en ese juego vertical, de centro remate, directo. La afición empuja mucho, han empezado muy fuertes en su campo. Supongo que vendrán heridos de la derrota del otro día contra el Girona. Espero un rival muy competitivo, muy complejo. Tenemos que intentar dominar, que no sea demasiado abierto el partido, que podamos controlarlo nosotros y desde ahí estar mucho tiempo en campo rival y estar más cerca de poder hacer gol. El dominio territorial va a ser importante en este partido", comentó esta mañana el entrenador del Celta sobre el partido que les espera mañana por la tarde en la capital navarra.

Giráldez insiste en que el Celta planteará el partido como los anteriores: intentar dominar y buscar siempre la portería rival. "En cuanto a la idea, parecido. Nuestra idea va a ser ir a por los partidos, ir a intentar dominar. En los tres partidos anteriores hemos tenido tramos en los que hemos sido capaces de imponernos en lo que queríamos. Ojalá seamos capaces de hacerlo el mayor tiempo posible. Si atacamos mejor, si dominamos mejor territorialmente estaremos más cerca de defender mejor, de encajar menos porque esto va vinculado. Parece que la fase defensiva va por un lado y la ofensiva por otro, pero va vinculado".

Y se refirió al duelo anterior, en el buscó la victoria hasta el último segundo. "El otro día, en Villarreal, hicimos un partido a nivel ofensivo muy bueno. Salvo momentos puntuales estuvimo muy bien, generando muchas ocasiones de juego, haciéndoles correr muchos momentos del partido mucho. Eso, y la gestión de los jugadores en el campo, hizo que nos impusiésemos en los momentos finales de partido y llegásemos más frescos que ellos”, recuerda sobre una derrota que se fraguó en la última jugada por un penalti inocente de Hugo Álvarez: “Hay errores colectivos que tenemos que pulir y errores individuales como cualquier partido de fútbol", añadió.

Habló el entrenador céltico sobre el mercado de fichajes que se cerró el viernes. “Estoy contento con la plantilla que nos queda. Hemos traído jugadores que han querido y han hecho por estar aquí teniendo ofertas de otros clubes, y eso es importante. Tenemos muchos recursos para ser más completos, una plantilla brutal. La gente tiene compromiso y está identificada con el equipo", apuntó Giráldez, quien reconoció que cuenta con una plantilla amplia (24 fichas del primer equipo más los canteranos Sotelo y Hugo Álvarez, a los que se ha añadido Javi Rodríuguez, que fue titular en Villarreal y repite en la convocatoria ante Osasuna. “Voy a necesitar gestionarla de la manera más eficiente posible”. En el arranque de Liga, el equipo ha sumado dos victorias en casa y una derrota por la mínima en Villarreal. El balance para Giráldez es muy positivo: “Hemos competido en los tres partidos, juegue quien juegue el nivel del equipo es parejo”.

El último en incorporarse ha sido el veterano Marcos Alonso, quien el curso pasado jugó en el Barcelona tras una exitosa carrera en el Chelsea y la Fiorentina. "Es un jugador que nos encaja en ese perfil que queríamos reforzar, con capacidad para jugar tanto de central como de carrilero izquierdo, con buen pie, experiencia y con altura, que también nos viene bien para el juego a balón parado". Respecto al posible debut del zaguero madrileño ante Osasuna, Giráldez reconoció que todavía “le queda un poquito para poder rendir al nivel competitivo y veremos mañana si lo incluimos dentro de los 23 o si viene para formar parte de la dinámica del equipo".

El técnico del Celta reconoce que le faltó “la guinda” en el mercado de fichajes pero el club estuve condicionado por las salidas que no pudo concretar para incorporar algún jugador más: “Siempre hay alguna guinda que podría completarnos algún perfil concreto, pero estoy muy contento y tenemos muchos recursos para poder hacer daño, y que no nos lo hagan, contra todos los rivales". Por otra parte, Giráldez espera no sufrir ninguna baja importante en los próximos días teniendo en cuenta que el mercado permanece abierto en algunos países con un gran potencial económico.

Se mostró satisfecho Giráldez por la convocatoria de Óscar Mingueza con la selección española: “Minguez tiene la capacidad para hacer las cosas bien como las está haciendo, y todavía mejor. Está en el camino correcto de ir completándose como jugador y de aportar cada vez más al club".