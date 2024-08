Claudio se queda como estaba

Todo permaneció inamovible en el Celta en la última jornada de mercado. La puerta de salida permaneció abierta a la espera de que fructificase una posible cesión de Tadeo Allende al Palermo, el equipo que en los últimos días jugueteó con esa posibilidad. Pero el Celta y los italianos partían de posturas bastante alejadas y la próximidad del cierre de mercado no alteró la posición de los negociantes. El joven atacante argentino se quedará estos meses en Vigo y tal vez en enero se abra una nueva ventana de oportunidad para él. No lo tendrá fácil en el Celta teniendo en cuenta que Claudio era el primero que pedía una cesión para él, aunque el técnico louriñés ya avisó de que la situación de los futbolistas descartados podría cambiar en caso de que se tuviesen que quedar en Vigo. Es el caso de Tadeo, pero también de Franco Cervi y de Luca de la Torre, que como era de esperar no se han movido en este mercado. Eso también cerró cualquier opción de que llegase el atacante diestro al que aspiraba el club en los últimos días de mercado.

Ayer el Celta albergó alguna esperanza porque en la sede se percibía un movimiento general de parte de buena parte de los clubes de Primera por encontrar futbolistas y eso hacía factible que apareciera un interés súbito por el stock que tenía el equipo vigués. Pero al final nada se movió y el Celta echó el cierre a un mercado veraniego no muy agitado en el que únicamente se han producido tres incorporaciones: las cesiones de Ilaix Moriba y Borja Iglesias y la llegada con la carta de libertad en la mano de Marcos Alonso. Además se produjo el regreso de Carreira tras su periodo de cesión y la llegada de Marc Vidal para defender la portería del filial y de paso ejercer de tercer portero del equipo grande.

Por contra han salido cedidos a lo largo de estos meses Miguel Rodríguez, Carles Pérez, Carlos Dotor, Manu Sánchez y Unai Núñez. Además del Celta también salieron Paciencia, Kevin, Lobete, Miguel Baeza, Lautaro y Fontán. Y queda por último la venta de Larsen por treinta millones de euros que supuso el único traspaso del equipo vigués en este verano.

De esta manera Claudio trabajará con un bloque compuesto por 26 jugadores aunque dos de ellos (Hugo Alvarez y Hugo Sotelo) lo harán con ficha del equipo filial en estos momentos. El primero de ellos podría cambiar en breve su situación con su nuevo contrato. Alfon, Pablo Durán y Damián, que se han convertido en miembros de pleno derecho de la primera plantilla del Celta, son otra de las grandes noticias que ha dado el verano en materia de movimientos de la plantilla.