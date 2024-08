Marcos Alonso: “La manera de jugar del Celta encaja con mi fútbol”

Marcos Alonso, la tercera adquisición veraniega del Celta, expresó su satisfacción por haber firmado con un equipo que practica una idea de juego en la que se siente cómodo. “La manera de jugar del Celta encaja con mi fútbol”, valoró ayer en su presentación el zaguero, que destacó la ambición de Claudio Giráldez. “El Celta es un club que está haciendo las cosas bien, con un proyecto bonito y ambicioso.”, relató.

El internacional con España en nueve ocasiones explicó que, tras concluir su contrato con el Barcelona, quería seguir jugando en LaLiga, y las llamadas de Claudio Giráldez y de Iago Aspas, con quien coincidió en la selección, acabaron por convencerlo de que el Celta era el equipo idóneo para continuar su carrera. “Me veía en condiciones de seguir en un campeonato donde se compite como es LaLiga. Todo hizo que acabase aquí, en Vigo”, dijo.

Alonso, que puede desempeñarse como central y lateral izquierdo, explicó que prefiere jugar en el carril, aunque se pone a disposición del técnico: “Mi posición natural es la de carrilero, pero he participado como tercer central con este sistema. Será decisión del míster donde ponerme”, observó el madrileño, que espera debutar pronto con la casaca celeste. “Hoy ha sido mi primer entrenamiento en dinámica de grupo. Ahora tengo que entrenar al 100% para que cuando el míster lo estime oportuno, pueda ayudar al equipo dentro del campo”, expuso.

La cercanía con su familia jugó un papel fundamental en el acuerdo entre jugador y club. A lo largo de su carrera deportiva ha estado durante mucho tiempo fuera de su hogar y poder estar en Vigo ha sido muy influyente. Además de su familia, la intervención de lago Aspas también tuvo mucho que ver en las negociaciones: “No tuvo que ponerse pesado. Fue uno de los factores para que esté aquí. Tengo la suerte de conocerle de las convocatorias de la selección y fue uno de los factores para que esté aquí”, explicaba el nuevo fichaje del Celta.

Junto al propio Iago, será uno de los miembros de la plantilla de mayor edad. Con más de 450 partidos en el fútbol profesional va a compartir vestuario con jóvenes que comienzan ahora sus carreras. “Intentaré ayudar a los jóvenes y aportar lo máximo al equipo en este sentido”, declaró.

La presentación contó con Antón Álvarez y con Marco Garcés como maestros de ceremonias. El consejero quiso destacar la elegancia del futbolista y del papel que va a jugar dentro de un equipo que aspira a estar en la mitad alta de la tabla. “Estoy seguro de que Marcos nos va a ayudar mucho a ser más competitivos cada jornada y a pensar en los diez primeros”, aseguró el dirigente.

Por su parte, el director deportivo expresó su alegría por recibir a un jugador que refuerza una posición necesitada de más efectivos y que cuenta con las cualidades buscadas por el entrenador. “Nos va a aportar su capacidad de sacar el balón jugado desde atrás , su estatura y su fisicalidad”, afirmó el mexicano.

Garcés no descarta la salida de Allende y ve improbable la de Luca de la Torre

Con el fichaje de Marcos Alonso, el Celta da por cerrado el capítulo de llegadas, aunque existe alguna pequeña posibilidad de esto pueda cambiar mañana, en el último día del mercado de fichajes. Sin embargo, en lo referente a las salidas, aún existen algunos futbolistas que podrían abandonar el club en las próximas horas. Tadeo Allende es el jugador que más posibilidades tiene de hacer las maletas durante el día de hoy. El club que está mejor posicionado es el Palermo de la Serie B. Las negociaciones con los italianos, aunque se han complicado en los últimos días, siguen activas, por lo que no sería sorprendente que el extremo argentino termine incorporándose a la disciplina siciliana. Otro futbolista que puede abandonar el Celta es Luca de la Torre. Su marcha, aunque es bastante improbable que la de Allende, está sobre la mesa de Marco Garcés. El estadounidense, que no entra en los planes de Claudio Giráldez para esta temporada, podría salir durante el día de hoy, aunque la opción que más convence en Vigo es que abandone el club en invierno. El San Diego de la MLS se encuentra a la cabeza por hacerse con el ‘14’ celeste. Franco Cervi, que estuvo durante todo el mercado en la rampa de salida, no saldrá del Celta en esta ventana de fichajes. El exjugador del Benfica tampoco entra en los planes del entrenador, pero su marcha no se efectuará en el día de mañana. Así, el argentino seguirá en Vigo, como mínimo, hasta enero, mes en el que se abre el mercado invernal. De cara a este fin de mercado, y a los próximos días, el club pretende oficializar las renovaciones de Hugo Sotelo y de Hugo Álvarez. La negociación con el vigués ya concluyó y todas las partes ya llegaron a un acuerdo hace varios días, por lo que el motivo de su falta de minutos en el primer equipo está en cuestiones técnicas y no en discrepancias con la directiva. La prolongación del contrato del ourensano, en cambio, no está tan avanzadas como con Sotelo, pero es un objetivo primordial del club su renovación de contrato.