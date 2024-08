Sale Unai Núñez; entra Marcos Alonso

Claudio Giráldez ya tiene el central zurdo por el que llevaba semanas suspirando. El Celta hizo oficial a última hora de la tarde de ayer el fichaje de Marcos Alonso unas horas después de cerrar la cesión hasta final de temporada de Unai Núñez al Athletic Club.

Marcos Alonso posa con la tercera equipación del Celta en Afouteza. | // RCCV

Alonso, que puede desempeñarse tanto en la posición de central como la de lateral izquierdo, llega al Celta libre tras concluir en junio pasado contrato con el Barcelona y firma con el equipo celeste por las dos próximas temporadas. El fichaje se ha concretado por una temporada y un segundo año condicionado a factores de fácil cumplimiento que el club no ha desvelado. El exfutbolista del Barcelona y el Chelsea, entre otros equipos, e internacional absoluto con España en 9 ocasiones será presentado oficialmente a las 16.30 horas esta tarde en el Salón Regio de A Sede.

Hijo y nieto de conocidos futbolistas, Alonso, de 33 años, llega al Celta tras una larga trayectoria que lo ha llevado a equipos de las principales ligas europeas. Se formó en la cantera del Real Madrid y pasó por el Bolton Wanderers, la Fiorentina y el Sunderland antes de recalar en el Chelsea, equipo en el que permaneció seis temporadas y con el que conquistó la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones, entre otros importantes títulos.

En las dos as dos últimas campañas, Marcos Alonso defendió el escudo del Barcelona, con el ganó una Liga a las órdenes de Xavi Hernández. El pasado curso, debido a problemas de espalda, jugó apenas ocho partidos (tres de Liga de Campeones y cinco de Liga), pero solo dos de ellos completos.

El nuevo fichaje celeste ha sido nueve veces internacional con la selección española, donde coincidió y trabó amistad con Iago Aspas, cuya mediación ha sido determinante para su fichaje por el Celta.

No menos decisiva ha sido la cesión de Unai Núñez al Atlhetic que el club cerró solo unas horas antes del anuncio del fichaje de Alonso y era condición indispensable para su contratación. El central vizcaíno saldrá a préstamo hasta junio con una opción de compra por 5 millones. Aunque el Athletic barajaba inicialmente la posibilidad de una cesión por dos años, el periodo de préstamo concluirá en junio próximo. El Athletic asumirá la totalidad de la ficha del central, que deja el conjunto celeste tras disputar 76 partidos en dos campañas.

El Celta pagó en varios plazos 7 millones al Athletic por el traspaso de Unai, que se formalizó como una cesión por dos temporadas con cláusula de compra obligatoria al cabo del segundo año.

El director deportivo del Athletic Club, Mikel González, valoró así ayer la incorporación del central: “Hace dos temporadas había una situación de cinco centrales en plantilla y tuvimos una operación importante en lo económico para el Athletic y bonita en lo deportivo para él. Ahora tenemos tres centrales y cuatro competiciones. Necesitábamos mejorar la plantilla ahí y las condiciones entendíamos que eran muy buenas. No lo hemos dejado pasar”.

El club no contempla más movimientos que la posible salida de Tadeo Allende

Con la cesión de Unai Núñez al Athletic y la incorporación a coste cero de Marcos Alonso, el Celta da por cerrada la plantilla. Aunque hasta 23.59 horas del viernes, fecha en que el mercado echa la persiana, todavía puede producirse alguna sorpresa, el club no cree que vaya a poder cerrar más operaciones que la salida de Tadeo Allende, cuya cesión al Palermo se sigue negociando. La operación estaba avanzada, pero se ha ralentizado en las últimas horas. El Celta cree que las negociaciones concluirán en acuerdo, pero no ve posibilidades de cerrar ninguna otra salida que abriría la puerta la contratación del atacante de banda derecha que Claudio Giráldez quiere para completar la plantilla. Con la ficha de Allende no le basta al club celeste para hacer espacio al extremo. Para hacerle un hueco en plantilla, el club necesitaba liberar también los salarios de Franco Cervi o de Luca de la Torre. Las ofertas que le han llegado al argentino no colman sus pretensiones económicas ni deportivas y el club ya da casi por imposible la posibilidad de que salga en este mercado. Tampoco por Luca de la Torre, a quien el Celta quería vender y se encuentra actualmente lesionado, han llegado propuestas que seduzcan al club y al futbolista estadounidense y ya se asume que seguirá en Vigo al menos hasta el mes de enero.