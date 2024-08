Los diez minutos que retratan al Celta

Pocas veces de un resultado negativo se han sacado tantas conclusiones positivas. El Celta perdió en El Madrigal a deshora, tras una acción desafortunada en el último minuto de descuento, pero el partido sirvió para radiografiar al equipo. Las dos primeras victorias en Balaídos no explicaron tantas cosas como la visita al Villarreal. Lejos de la protección de sus aficionados, ante un rival de enorme potencial y chequera siempre alegre, el conjunto de Claudio puso en evidencia una voracidad y un hambre que desde que se marchó Berizzo solo se le ha visto al equipo en contadas tardes. En El Madrigal el Celta dejó una impronta que trasciende cualquier resultado. Salió sin puntos, pero plasmó con absoluta claridad el camino por el que pretende circular en este nuevo proyecto. Marcelino, desbordado por momentos en lo táctico, fue el primero en descubrirlo y en encomendarse a todos los santos durante tramo de partido en el que los vigueses estrujaron a un Villarreal que aún hoy es incapaz de explicar la victoria.

Al margen del tono elevado del Celta durante todo el partido, lo más extraordinario, lo que retrata por encima de todo al equipo vigués es lo sucedido después del gol de Starfelt que suponía el empate a tres goles. En esos momentos de posibles dudas los de Claudio tuvieron muy claro lo que venía a continuación. Mientras el Villarreal dudó de si ir hacia adelante o no, el Celta se lanzó como un loco a por el cuarto gol. Pura ambición. Entre el minuto 86 y 96 el equipo de Claudio encadenó una serie de ocasiones clarísimas que acabaron por convertir la derrota viguesa en un suceso casi paranormal. El cambio mental experimentado por este equipo en los últimos meses merece también un profundo análisis. Porque esta situación en otro momento más o menos reciente habría generado toda clase de dudas. Pero en el caso del Celta no hubo ninguna. La mirada siempre en la portería contraria. Les falló la puntería y el acierto del portero rival que sacó un par de situaciones al límite, siempre ante Williot.

Pocas veces un partido parecía tan inclinado hacia una de las dos porterías. Porque el Celta no solo quería, sino que encontraba soluciones de forma constante. La prueba es que en el tramo que va desde el minuto 89 al 93 el Celta se plantó cuatro veces delante del portero del Villarreal. Había voluntad, clarividencia y calidad para generar una situación de peligro en cada una de las posesiones. Para eso hace falta un equipo conectado en el aspecto mental y en el táctico. La nota negativa es que aún así el equipo no haya sido capaz de trasladar al marcador aquel aluvión de juego. Una veces los errores propios (Williot estuvo muy blando en la ejecución final), otras la mala suerte (el remata al palo de Douvikas) y en otros el acierto ajeno (Diego Conde paró lo que debía y hasta dejó una mano milagrosa en uno de los remates del joven Williot). Toda esa producción ofensiva llega por culpa de una idea clara, de una filosofía innegociable, de un modelo que Claudio en muy poco tiempo ha convertido en sagrado, y esa es la gran consecuencia que se extrae de lo sucedido en El Madrigal. Y eso es más importante que cualquier resultado. El Celta, lejos de conformarse con ese punto que tanto cuesta ganar –y más en un campo tan complicado como el castellonense–, pensó siempre en cazar todo el botín. Y por si fuera poco sabía cómo hacerlo, tenía claras las herramientas con las que lanzar su última carga. Por eso el Celta y el celtismo, aunque duela, encontró el mejor de los consuelos en la derrota. La respuesta de los aficionados no ha podido ser más positiva. Saldrá o no, pero hoy el celtismo tiene claro lo que quiere ser su equipo. Y le gusta el plan.

