“Si tenemos que perder, que sea así”

El Celta cayó por la mínima en La Cerámica tras un partido frenético. Claudio Giráldez compareció tras el encuentro haciendo una lectura tan crítica como positiva. “El equipo no se puede conformar con un 3-3 en un campo como este. Nadie se conformó y me voy contento. Hay días que saldrá cara y otros, como hoy, que saldrá cruz”, certificó el porriñés.

Sobre la acción del penalti que terminó decantando el encuentro para los castellonenses, el técnico reconoció que fue un error de su equipo, no tanto en la propia acción, a la que cataloga como un “error de madurez producto de ser arriesgados e ir a por la victoria”, sino que en el córner que antecede a la pena máxima. “Lo que más me fastidia del partido es que en la última acción, con el resultado que había y a falta de un minuto no vigilamos o jugamos corto tras el saque de esquina”, aseguró Claudio.

“Me quedo con cómo ha defendido el equipo en campo rival y no en cómo ha defendido en campo propio. Hemos sufrido especialmente en el balón parado y es algo que hay que mejorar”. Con esta afirmación Giráldez concluyó el capítulo de aspectos a mejorar de cara a futuros encuentros.

El apasionando choque, en el que el Celta se terminó llevando la peor parte, confirmó los ideales y el estilo de juego que Giráldez ha promulgado desde el primer día. “Nuestra idea es que nuestros partidos sean una fiesta, sean valientes, atrevidos y que si tenemos que perder que sea de esta forma”, sentenció.

Ahora, el equipo tendrá seis días para preparar la visita del domingo a El Sadar. Después del vendaval de encuentros jugados (dos partidos en de 72 horas), está previsto que lleguen durante la mañana de hoy a Vigo y realicen una sesión matutina en la ciudad deportiva.