El Celta sufre una derrota cruel

El fútbol mostró anoche al Celta su cara más cruel con una derrota despiadada en el último suspiro de un encuentro vertiginoso, lleno de alternativas y cambios de iniciativa por ambos bandos. El grupo de Giráldez, asombroso de nuevo en desempeño, versatilidad y ambición, cayó en el último segundo por un inocente penalti de Hugo Álvarez señalado por el VAR que Parejo introdujo al segundo intento después de perdonar cuatro ocasiones clarísimas y enviar Douvikas un lanzamiento al poste en un final absolutamente delirante.

Tan desalmada derrota deja al conjunto celeste sin el liderato, pero no puede arrebatarle el orgullo de haber buscado hasta el último momento el triunfo con la tenacidad de un perro de presa, desatando un fútbol brillante, vertiginoso, que en muchos minutos, y especialmente al final, dejó en evidencia al talentoso conjunto de Marcelino. Necesita el Celta ser menos vulnerable en defensa, medir mejor la pausa, y mejorar en la estrategia, pero el estilo y el desempeño de este grupo enamora, por la belleza de la idea, y la ambición de ser siempre protagonista, con independencia de las piezas empleadas.

Siete cambios introdujo de partida el de Cans en busca de piernas frescas. Repitieron apenas Iván en la portería, Jailson en el eje de la línea, Mingueza (arrimado anoche a la derecha) y Damián a cargo de la manija. Un once alternativo sin Aspas, Douvikas ni Williot en la ecuación, con Borja e Ilaix abordo, y Alfon como gran sorpresa (no hay partido sin ella) en el vértice derecho del frente ofensivo. Diferentes mimbres y un buen número de reajustes (Carreira se movió por el carril zurdo y Manquillo. Jailson y Starfelt intercambiaron sus posiciones) que no restaron intensidad al cuadro celeste, que entró en tromba al partido y apenas tardó un par de minutos en poner a prueba los reflejos de Diego Conde con un tiro de Alfon que el portero del Villarreal sacó apuradamente con la pierna tras pegar en un defensa.

El Villarreal - Celta, en imágenes /

La acción precedió al primer gol del Celta, de nuevo con participación del albaceteño, anoche en todas las salsas. Partiendo casi desde campo propio para alcanzar un pase de Ilaix, Alfon ganó la espalda a Bailly en galope hacia el área, se anticipó con un toque de cabeza a la salida del portero y remató con poco ángulo. Sergi Cardona impidió el gol pero el rechace le cayó a Borja Iglesias, que encontró fácilmente portería poniendo fin a una sequía de nueve meses con su primer gol con el primer equipo celeste.

El gol despertó al Villarreal, que se repuso del golpe. Reclamó el conjunto de Marcelino la pelota y fue empujando al Celta hacia su área aprovechando la vulnerabilidad de los celestes por la banda izquierda para acercarse al gol, primero tímidamente, con un par de disparos de Gerard Moreno, y luego con una hermosa pared entre el barcelonés y Baena, que remató a bocajarro contra Iván Villar.

Privado de la pelota, el Celta sufrió para mantener el tipo. El Villarreal llegaba fácilmente y percutía a balón parado, confirmando las severas dificultades de los celestes para defender las acciones de estrategia. Los córners se sucedía con el Villarreal ganando la pelota y los de Giráldez defendiendo al límite. Así llegó el empate, desde la esquina, con un centro cabeceado al primer palo que Sergi Cardona remachó completamente libre de marca en el segundo palo.

Pintaba mal para el Celta, que apenas asomaba tímidamente a la contra, hasta que Mingueza silenció el estadio con uno de esos goles que permanecen mucho tiempo grabados en la retina del espectador. Una falta aparente demasiado lejana, con posibilidad tanto de tiro como de centro, la ejecutó el barcelonés con un derechazo inapelable, endiablado y raso, que se coló tras pegar en la cara interna del poste dejando completamente desconcertado al portero. El Celta se sacudía el dominio con un rejón de muerte.

Antes del intermedio, Alfon tuvo en sus botas el tercero tras una gran acción por banda derecha, que Albiol sacó bajo la raya de gol con Diego Conde vencido.

Los cambios de Marcelino reactivaron en la reanudación al Villarreal. Entraron Costa, Pepé y Barry y el galo estableció el empate en el primer balón que le llegó. El tanto confundió al Celta, que replegó velas. El Villarreal olfateó la sangre y volvió a golpear tres minutos después con un vertiginoso contragolpe por banda derecha que Jailson acabó introduciendo en propia meta. De nuevo Barry, que aprovechó un boquete en la banda para ganar el área y poner a Ayoze un centro que Jailson introdujo en la jaula antes de que la empujase el canario.

Con casi media hora más el descuento por delante, Claudio sacó toda su artillería y los celestes no tardaron en recuperar le mando. El empate lo firmó Starfelt en el 78 con un imponente testarazo a un gran centro de Mingueza al cogollo del área. Los celestes intuyeron otra remontada y se enzarzaron en un delirante intercambio de golpes con llegadas constantes en ambas áreas, pero sobre todo en la del conjunto amarillo, que en los instantes finales, ya con Douvikas subido al carro, pudo llevarse un saco de goles. Pero el fútbol es caprichoso. No siempre gana el que lo merece y, casi inevitablemente, el que perdona lo paga. Bamba tiró el muñeco, Williot, que normalmente se muestra infalible, falló tres mano a mano con el portero y Douvikas estrelló el tiro contra la base del poste con el portero vencido.

Ya en el descuento, cuando el desenlace parecía caminar hacia un corto empate, Hugo Álvarez agarró a Barry. El árbitro pitó la falta fuera del área, pero fue corregido por el VAR: penalti. Parejo, un tipo infalible desde los once metros, lanzó la pena. Iván rechazó el tiro con una gran parada, pero no pudo evitar que el madrileño introdujese el rechace privando al Celta de un punto sobradamente merecido.