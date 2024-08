Claudio Giráldez: “Vamos a ganar, como en todos los campos, con la sensación de que haremos un buen partido”

El Celta busca igualar su mejor arranque histórico encadenando un tercer triunfo contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica 72 horas después de doblegar al Valencia en Balaídos. Claudio Giráldez tiene buenas sensaciones con respecto a un choque. “Vamos allí a ganar, como vamos a todos los campos, con la sensación de que haremos un buen partido”, ha aventurado el preparador celeste, que ha anunciado rotaciones: “Necesitamos piernas frescas”.

Giráldez repite la convocatoria del Valencia, con la salvedad de que el Marc Vidal sustituye a César Fernández como tercer portero. Se quedan fuera de la lista los transferibles (Unai, Cervi, Allende y Kevin) y los lesionados Luca de la Torre y Mihailo Ristic.

El técnico porriñés ha asegurado que el esfuerzo del último partido no va a restar energía a sus futbolistas, que encaran el envite “con muchas ganas de volver a estar en el campo, de disfrutar y con la sensación de que llegamos bien para competir contra un rival de mucho talento, que viene con el empuje de ganar [su último partido] en el último minuto”.

El planteamiento del choque no va a diferir de los dos anteriores, pese a jugar esta jornada el Celta como visitante. “Nuestra idea es ir a los campos de la misma manera que afrontamos un partido en Balaídos, con esa idea hemos sido capaces de ganar dos de esos partidos y estar cerca de rascar puntos o incluso ganarlos en otros de los partidos fuera de casa”, ha destacado. Y ha agregado: “Ojalá podamos ver un Celta igual de reconocible que vimos en el partido contra Valencia".

En la rueda de prensa previa al choque, el entrenador céltico ha confesado que aún no tiene claro el once que desplegará mañana, pero sí ha anticipado que habrá cambios con respecto al del pasado viernes: “Ya sabéis que no repito demasiado. No tenemos decidido lo que vamos a hacer. Va ser importante cómo recuperen los jugadores del entrenamiento, cómo nos encontremos mañana en ese viaje y saber un poco la sensación de la gente que juega más minutos para ver cómo están. A partir de ahí, tomaremos una decisión”, ha apuntado.

Giráldez ha precisado sin embargo que va a necesitar gente de refresco: “Tenemos claro que queremos tener energía. Nuestra manera de jugar está vinculada muy concentrados en lo táctico, en lo mental y a tener piernas frescas para competir. Necesitamos que la gente esté con esa disponibilidad”, ha observado.

Las novedades podrían ser Borja Iglesias e Ilaix Moriba que se estrenarían como titulares

Dos de las novedades podrían ser Borja Iglesias e Ilaix Moriba, los únicos fichajes incorporados hasta la fecha en este mercado, que se estrenarían como titulares. Giráldez, al menos, ya los ve preparados: “Los vemos cada día mejor en lo físico y en el entendimiento de lo que queremos hacer. Estamos muy contentos de cómo están entrenando y cómo se han integrado en el grupo. Están preparados para jugar desde ya”, ha relatado.

El entrenador del Celta ha señalado que tiene un plan para dosificar a Iago Aspas, aunque no ha desvelado si planea dar descanso al moañés. “Tenemos un plan con todos los jugadores, no solo con Iago. Cada situación es distinta y tenemos que intentar ser justos con cada uno de ellos, pero intentar que los jugadores que salten al terreno de juego estén lo mejor posible. Vamos de la mano con él”, ha comentado.

Con respecto a la última semana de mercado, Claudio Giráldez no modifica su discurso: “Nuestro objetivo es mejorar algún perfil para tener más cartas en la baraja. Creo que seguimos siendo demasiados. Tenemos que reducir eso, En algunas posiciones tenemos superávit de jugadores y en otras nos faltan”.