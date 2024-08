El Celta Fortuna paga su bisoñez

CELTA FORTUNA: Marc Vidal, Moha (Sergio Díez, min.46), Gael Alonso (Pablo Meixús, min.77), Yoel Lago, Manu Fernández, Tincho, Miguel Román, Andrés Antañón (Dela, min.46), Fer López (Iago Barreiros, min.79), Jordi Escobar y Johan Guedes (Emi, min.70). BARAKALDO: Unai, De Jesús (Jesús, min.64), Borja García, Aymane, Torre, Ekaitz, Huidobro, Kepa (Vicandi, min.64), Pedernales, Maroan (Revilla, min.85) y Pablo (Buján, min.85). GOLES: 1-0, min.8: Johan Guedes; 2-0, min.19: Manu Fernández; 2-1, min.35: Ekaitz; 2-2, min.46: Kepa. ÁRBITRO: Francisco García Riesgo (Asturias). Amonestó por los locales a Jordi Escobar, Tincho y por los visitantes a Jesús, Borja García, Maroan INCIDENCIAS: Primera jornada Grupo 1 Primera Federación. Abanca Balaídos. Aproximadamente 1.500 espectadores.

La presentación del nuevo proyecto del Celta Fortuna ante su afición se saldó con un empate y un punto que sabe a poco después del buen inicio del conjunto de Fredi Álvarez, que mandaba por 2-0 mediada la primera mitad y parecía tener el partido completamente controlado.

Sin embargo, el Barakaldo no bajó los brazos en ningún momento y supo reponerse para, con un tanto en la recta final del primer tiempo y otro nada más reanudarse el choque, rescatar un punto de su visita a Balaídos.

Porque la segunda mitad fue ya otra historia. Los visitantes supieron controlar mejor a un conjunto vigués que sin la frescura ni las ideas del inicio apenas inquietó la meta defendida por Unai.

Todo esto a pesar de que el partido no podría haber comenzado mejor para los intereses de un renovadísimo Celta Fortuna. Con trece ausencias respecto a la temporada pasada, algunas bajas por cambio de aires y otras obligadas por el ascenso de jugadores al primer equipo, el once inicial de Fredi Álvarez presentaba muchas caras nuevas pero mantenía las señas de identidad del filial céltico.

Fer López domina un balón durante el partido de ayer. / ALBA VILLAR

Y dos de esas novedades para esta campaña fabricaron el 1-0. Jordi Escobar peleó un balón para acabar recuperándolo y cediendo a Johan Guedes que, con un buen disparo raso, abrió el marcador.

El Barakaldo mostró pronto que sabía encajar los golpes y reaccionó con una buena acción individual de Kepa, que se encontró con una gran mano abajo de Marc Vidal para evitar el empate.

Poco después del cuarto de hora fue Unai el que hizo lo propio para abortar el intento de Tincho de firmar el 2-0. Pero en la acción del saque de esquina Fer López puso un buen balón al área que Gael, en el segundo palo, cabeceó para que Manu Fernández, como si del más habilidoso delantero centro se tratase, metiera la punta de su bota para llevar la pelota al fondo de la red.

El segundo gol ponía el partido aún más si cabe para el Celta Fortuna. Porque el Barakaldo se vio obligado por el marcador a adelantar sus líneas en una presión que los vigueses rompían muy bien, encontrando además mucho espacio para correr.

Así, a la media hora pudo llegar el tercero en un balón en profundidad de Manu Fernández para Tincho. El lateral puso el pase de la muerta a la llegada de Escobar, quien, en la pelea con el central, no acertó a aumentar la renta.

Y poco después fue Yoel López el que a punto estuvo de hacer el 3-0 al aprovechar un rechace a un tiro de Guedes pero Unai lo evitó con una pierna salvadora.

Sin embargo, cuando todo pintaba mejor, Ekaitz encontró un balón suelto en la frontal y con calma y sutileza la puso lejos del alcance de Marc Vidal para revivir al Barakaldo.

El conjunto de Fredi Álvarez se puso nervioso y los visitantes empezaron a crecer en el partido a pesar de que Fer López pudo haber devuelto la calma antes del descanso con un lanzamiento de falta ligeramente alto.

El técnico del Celta Fortuna no estaba contento con la recta final de la primera parte e introdujo dos cambios al intermedio. Dela por Andrés Antañón y Sergio Díez por Moha. No hubo tiempo a saber qué efecto hubieran tenido sobre el partido porque en la primera acción de la segunda mitad, Kepa se plantó en la frontal y sacó un buen disparo raso cruzado que supuso el 2-2. Tras conseguir el empate, el Barakaldo juntó sus filas y, con menos espacios, los célticos no encontraban la forma de volver a inquietar a Unai. Tenían el balón pero, salvo algún destello individual de Fer López, faltaban ideas. El técnico local lo intentó moviendo piezas y buscando alternativas desde el banquillo pero sobre el césped no pasaba nada destacable.

Hasta los últimos diez minutos, en los que el cansancio permitió que apareciesen de nuevo los espacios. Los visitantes a punto estuvieron de llevarse un premio mayor con un disparo alto de Huidobro y un disparo de Maroan a las manos de Marc Vidal.

Pero el triunfo también pudo quedarse en casa en un disparo de Escobar ligeramente desviado y, sobre todo, en una de las últimas acciones del choque. Emi, generoso, puso un buen balón al punto de penalti pero, de nuevo Escobar en lucha con los centrales, no pudo conseguir el tanto de la victoria.