La sonrisa de la Liga

Dijo Azeglio Vicini, exseleccionador italiano, que si pudiese se quedaría a vivir en el día siguiente a una victoria redonda, sin nada que enturbie un recuerdo hermoso, sin otro molesto partido futuro que borre ese regusto. Hoy el Celta y su gente firmarían con fuego ese sentencia. Flotan los aficionados después de vivir uno de sus días más felices en siete años. Este instante de placer, seguramente efímero, encierra un pequeño acto de justicia con ellos. Se merecían soñar después del tormento vivido en los últimos años; se lo merece la apuesta valiente de un entrenador de casa llamado Claudio Giráldez que, este sí, “no mira el carnet” y ha lanzado a la jauría de Primera a un equipo valiente repleto de gente que hace dos tardes jugaba en la tercera categoría del fútbol español; y se lo merece Iago Aspas, bandera de este equipo, revitalizado gracias a la propuesta atrevida de su técnico y que con 37 años sigue sometiendo a defensas rivales con la insolencia de un juvenil.Todos sonreían ayer felices, llenos de orgullo.

El Celta duerme líder tras su segunda victoria consecutiva en Balaídos. Puntos que hacen granero y que reafirman la idea y el plan de Giráldez. Si bien la victoria ante el Alavés dejó más de una duda, la de ayer es plena, absoluta. Más allá de las penurias del Valencia, el Celta fue un torbellino que recordó aquella insolencia del Fortuna de Claudio. Asentado sobre chavales que acaban de aterrizar en el mundo profesional (impecable Javi Rodríguez, clarividente Damián) y la capacidad de desequilibrio de Aspas, Mingueza y ese Williot que cada vez que toca un balón sube un millón de euros su cotización, el Celta borró por momentos a los de Baraja, mareados por un equipo que atrae al rival a la espera de que le abra las vías por las que luego va a arracarle la piel.

Y eso que el Celta, fiel a la costumbre de encajar un gol a modo de saludo, tuvo que lanzarse a otra remontada. Una suerte compleja en este fútbol tan igualado, pero que ejecutan con la limpieza y discreción de un sicario profesional. Cuestión de confianza y de fútbol. Porque en la primera llegada del Valencia al área de Iván Villar se produjo una sucesión de balones mal despejados que Diego López acabó por cabecear al fondo de la red. Así se arruinó la salida prometedora de un equipo que alineó un once calcado al que remontó en la segunda parte ante el Alavés.

El caso es que el Valencia iba por delante pero dejó claro que no sabía por qué. Siguió tratando de descifrar al Celta sin suerte. Se volvieron locos con los movimientos con y sin balón de los jugadores de Claudio, que atraían rivales para facilitar la progresión de otros compañeros. De todos ellos el más indetectable fue Mingueza que cargó con el peso del juego ofensivo recostado en la izquierda. Así llegó el empate, en una acción en la que el pletórico Iago Aspas lo encontró en el segundo palo para que fusilase a Mamardashvili con un remate salvaje. Fue el anuncio de lo que vendría poco después pero con los papeles intercambiados. Otra buena salida de campo propio (perfecto Damián dándole ritmo al juego) hizo progresar al catalán que esperó para dar a Aspas el pase en el momento justo. El desmarque y control orientado del moañés fueron catedralicios. Se dejó el balón en el punto exacto para poner el balón lejos del alcance del portero georgiano.

Se frotaban los ojos los aficionados del Celta, impresionados por aquel despliegue con la pelota y el orden con que los vigueses ejecutaban todos sus movimientos. Hacia la portería propia y sobre todo en dirección a la meta rival. Baraja se movía mucho en el banquillo y hacía aspavientos como si fuese un molino, que es la forma que muchos entrenadores tienen de pedir la rendición.

El partido pudo encontrar su sentencia justo antes del descanso en una imprudencia de Hugo Duro que sacó a bailar las manos en un balón parado ejecutado con delicadeza y mala intención por Damián. Munuera pitó el penalti y Iago Aspas confirmó la tendencia de los últimos años. Ha perdido seguridad desde los once metros. Anuncia sus intenciones de forma evidente y Mamardashvili no es la clase de portero al que se puedan conceder la mínima oportunidad. El georgiano se quedó abrazado a una pelota que en ese momento representaba la esperanza para el equipo de Baraja. Había jugado en el alambre durante buena parte del primer tiempo y cuando parecía que se despeñaba encontró un hilo de vida.

Pero era un engaño más del Celta que salió en el segundo tiempo desbocado por completo, como si la remontada aún siguiese pendente. Con Aspas liderando todas las cargas posibles –un General Custer que no parece encontrar su Little Bighorn– los vigueses tuvieron el tercero en un disparo de Williot (como siempre, pocas apariciones, pero letales para el rival) y en un par de llegadas que no encontraron el pase final. Hasta que entonces en un balón parado el balón llegó a la frontal del área y Fran Beltrán, casi a bote pronto, enganchó un remate que se fue a dormir a la escuadra de la portería de Mamardashvili. La locura absoluta, la gente pellizcándose por lo que veía.

Baraja renovó al equipo en busca de piernas frescas y Claudio también lo hizo. Cambió su ataque y movió piezas en el defensa (el equipo acusó la salida de Javi Rodríguez). La entrada de Starfelt le ayudó mucho en la desordenada carga del Valencia que se aprovechó algo del descontrol que en las filas viguesas genararon los cambios y que Iago Aspas, reventado a correr y a hacer jugar, tenía que tomarse un descanso. Volaron muchos balones sobre el área de Iván Villar, uno llegó a golpear el poste, pero el Celta no abrió la puerta a la desgracia, otro de esos pasatiempos tan habituales. En el día del 101 aniversario, el final del cuento lo escribió un optimista vital. Hoy el celtismo vive el día con esa mezcla de excitación por lo que puede venir y por el placer que supone quedarse un tiempo a vivir en un día tan hermoso.