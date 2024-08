Aspas: “Desde que llegó Claudio vuelvo a disfrutar del fútbol”

Iago Aspas aprovechó la victoria obtenida ayer frente al Valencia para agradecer a Claudio Giráldez que le haya permitido volver a disfrutar del fútbol. “Desde que llegó Claudio estoy disfrutando nuevamente dentro del terreno de juego. Ya se ve, jornada tras jornada, que me estoy sintiendo importante, con peso en el equipo. Ahora también con goles, y cuando no puedo con asistencias. Estoy muy feliz, disfrutando nuevamente”, afirmó el astro morracense, que no perdió la ocasión para agraceder también el apoyo de Balaídos.

En declaracinoes a DAZN, el morracense calificó el liderato de anecdótico: “Yo quiero ganar LaLiga pero sé que no nos da, por eso es importante ir partido a partido, no pensar en un objetivo a largo plazo”.

Aspas también elogió a su compañero Óscar Mingueza, autor del primer gol del Celta y sustituido por Claudio Giráldez en el descanso: “Es un grandísimo jugador, creo que tiene para mucho más, le exigimos mucho en el día a día porque creo que tiene un nivel de juego brutal. Necesita jugar, tener continuidad, sentirse importante”.