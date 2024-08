“Con el drástico cambio de plantilla sería absurdo pensar en el play-off”

–De cara al estreno liguero del domingo, ¿Qué análisis hace del Barakaldo? .

–Es un equipo con una seña de identidad muy marcada. Viene de dos ascensos seguidos y ha mantenido la estructura de la plantilla y el entrenador. Tienen un modelo de juego muy marcado y muy claro. Un equipo superdifícil. Siempre son complicados los equipos que acaban de ascender de una categoría a otra porque arrancan la temporada con una ilusión tremenda y estoy convencido que será un partido muy duro. Es un equipo que presiona muchísimo. En esta categoría no hay partidos fáciles y el Barakaldo no iba a ser una excepción. Nos va a costar mucho sacar los tres puntos.

–Desde su llegada en marzo, siempre destacó el buen ambiente de la afición, ¿Qué se espera del celtismo de cara al encuentro?

–Espero que la gente siga enganchada al Fortuna. En los últimos dos años se han enganchado mucho porque el equipo le ha hecho disfrutar y ver buen fútbol. Lo único que digo es que vamos a ser ese equipo dinámico, agresivo y alegre que seguro seguirá enganchando a la afición. La gente de Vigo está muy enraizada con todo lo relacionado con el club y creo que este año no será una excepción. Hay una apuesta importante por gente de cantera y van a ser conscientes de que tenemos un equipo muy joven con gente de casa y con el que nos vamos a sentir todos más identificados. Estoy seguro de que la afición no nos va a fallar, que va a estar ahí todo el año e intentaremos ser fieles a lo nuestro, demostrar que cada minuto y cada balón lo vamos a luchar como si fuera el último. Habrá días que ganemos y días que no, pero que la gente seguirá identificada con el estilo del Celta.