El Celta se regala y regala un fiestón por su 101º aniversario

Cumpleaños total del Celta, coronado con una victoria (3 - 1) no exenta de curvas ante el Valencia. Si hace un año, cuando el club vigués se hacía centenario, la celebración fue un acto encorsetado y alejado de su gente, el 101º ha sido lo opuesto. Fiestón a todo trapo, dentro del campo, en las gradas y en los aledaños de Balaídos.

Todo ello bajo la batuta de un maestro de ceremonias de excepción: Iago Aspas Juncal, el mejor jugador del Celta en estas 10 décadas de historia. El de Moaña, galvanizado por la llegada de Claudio Giráldez y la irrupción de los jóvenes canteranos, dio el enésimo recital de su carrera. Asistencia, gol, caños, pases al espacio. Falló un penalti, eso sí, que no se diga que el guion es demasiado perfecto para ser real.

La trama del partido se pareció a la de capítulos anteriores desde que el técnico porriñés asumió las riendas del equipo. Empezaron los vigueses muy agresivos, con un ritmo alto que les permitió un par de llegadas peligrosas que quedaron en agua de borrajas. Pero al primer acercamiento del Valencia, 0 - 1 y a remar.

Fue en un córner defendido con candidez por los locales, otra escena mil veces repetida. Fueron incapaces de despejar el balón del área hasta que Hugo Duro volvió a meterlo la pequeña de chilena y, allí, Diego López cabeceó a gol. Dio la sensación de que Iván Villar, de nuevo titular, pudo hacer algo más, para completar el desastre defensivo.

Y como tantas otras veces, el grupo de Giráldez se rehizo, muy rápido esta vez, encomendado a su faro. Una jugada bien elaborada en banda derecha entre Javi Rodríguez, Hugo Álvarez acabó con el balón en los pies de Aspas en el pico del área. Levantó la cabeza, vio a MIngueza —otra vez carrilero izquierdo— y se la puso perfecta. El catalán la empaló impecable para batir a Mamardashvili. Era solo el minuto 23.

El choque se convirtió entonces en pura electricidad. Aspas lanzó la contra de Swedberg con un pase antológico; el sueco, imparable a la carrera, se quitó al central con un doble recorte y tiró con la izquierda. Se le fue por poco, al lateral, en lo que hubiera sido uno de los goles del mes. No hubo tiempo para lamentarse. Mingueza agarró el balón en tres cuartos y, con su lucidez habitual, vio la incorporación de Aspas por el centro. Le devolvió el regalo anterior con un pase perfecto para que Aspas se perfilase con un control y batiese al portero con el segundo.

No iba ni media hora de partido. Antes, Iván Villar tuvo tiempo de resharcirse con una parada de mérito a Thierry, la misma pesadilla para los celestes que la temporada pasada. Luego, el guardameta de Cangas tuvo una salida dubitativa que a punto estuvo de costarle el segundo tanto. Habrá que ver si Giráldez le mantiene la confianza o devuelve la titularidad a Guaita, ya en la convocatoria de hoy.

El encuentro pudo quedar muy decantado en la primera parte. Al filo del descanso, Hugo Duro cometió un penalti por mano que llevó a Aspas al punto de penalti. Mamardashvili se desquitó de los tiros inapelables anteriores y adivinó las intenciones del moañés para dar vida a su equipo.

En la caseta se quedó Mingueza, aquejado de unos mareos, según explicó Giráldez después. Carreira volvió a casa con una galopada por banda como saludo a los suyos. Luego cumplió en labores defensivas por su costado, cuando el Valencia se lanzó al ataque. Pero para llegar ahí faltaba la guinda definitiva a la fiesta celeste.

Fran Beltrán, al que a menudo se le pide algo más de aportación ofensiva, puso el sello perfecto para la celebración. Situado en la corona del área, el despeje de un córner cayó en su zona de influencia. No dudó y enganchó el balón a bote pronto, de empeine interior, directo a la escuadra y al Museo Quiñones de León. Una obra maestra.

Quedaba un mundo por delante, pero el Valencia no fue capaz de acercarse en el marcador. Tuvo la más clara en un cabezazo al palo de Rafa Mir. Pero esa fiesta ya no había quién la parase. Balaídos hizo la ola, cantó el himno de C. Tangana, berreó el 'Miudiño'. No fue peor de lo que era, seguro fue mejor. Mucho mejor.

