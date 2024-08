El Celta quiere crecer desde Balaídos

El Celta se aferra a su fortaleza en Balaídos, donde permanece invicto con Claudio Giráldez tras seis partidos, para buscar esta tarde frente al Valencia (19.00 horas, DAZN) un segundo triunfo en el arranque liguero que se le resiste desde hace 19 años. Tras varios años de malos comienzos y más de una temporada de deficiente rendimiento en casa, el conjunto celeste ha recuperado, de la mano del louriñés, su fortaleza de antaño como local. Siete partidos sin perder (cinco victorias y dos empates) jalonan la trayectoria en Balaídos de Giráldez, que aspira a igualar ahora las dos victorias iniciales con que Fernando Vázquez arrancó la temporada 2005-06 para llevar por penúltima vez al Celta a Europa.

Se interpone en su camino el Valencia de Rubén Baraja, un equipo vivaz y osado, que en su última comparecencia en Balaídos complicó bastante las cosas a los celestes en un duelo final de Liga sin nada ya en juego. Los valencianistas comparecen ahora en el coliseo celeste con la necesidad de puntuar tras caer en Mestalla frente al Barça en la jornada inaugural.

Giráldez quiere que el Celta imponga su estilo desde el primer minuto. “Tenemos que dominar el partido con nuestra idea”, reclama el louriñés, que espera que su equipo salga más enchufado y cometa menos errores frente al Valencia de los que hizo la pasada semana contra el Alavés. Desde marzo pasado, cuando relevó a Rafa Benítez en la dirección del Celta, Giráldez no ha repetido alineación y no parece probable que lo haga esta tarde. La impresión general es que el once que desplegará puede parecerse bastante al del segundo tiempo del Alavés, cuando el equipo carburó para remontar, pero con el louriñés nada puede darse por sentado.

La primera novedad estará seguramente en la portería, a la que vuelve Vicente Guaita. El portero valenciano ha superado por completo la sobrecarga muscular que le impidió entrar en la última convocatoria y tras cuatro días entrenándose con el grupo todo hace indicar que está ya listo para reaparecer. Por delante del cancerbero valenciano, en esa defensa flotante que el técnico modifica constantemente, todas las opciones están abiertas. Javi Rodríguez, tras su gran desempeño hace una semana contra el Alavés, tiene importantes opciones de repetir como central derecho y Carlos Domínguez, en el izquierdo, mientras que el eje de la línea se la disputarían nuevamente Jailson y Starfelt.

La baja de Ristic, que no ha superado la leve lesión que se produjo en el calentamiento del último partido, llevaría a Hugo Álvarez a la posición de carrilero izquierdo, mientras que Mingueza, a quien Giráldez empleó sin mucha fortuna la pasada semana a pierna cambiada, pasaría a su posición natural en el costado derecho.

En el eje de la medular, se da por segura la presencia de Damián Rodríguez, a quien Giráldez ha dado mando en plaza ya desde la pasada campaña y se ha ganado a pulso los galones. La novedad podría ser Ilaix Moriba. El buen desempeño en su estreno como celeste avala al hispano-guineano, que relevaría a Fran Beltrán como compañero del ponteareano a cargo de la sala de máquinas.

Parece más que probable la titularidad de Williot Swedberg, el mejor de los celestes contra el Alavés , a quien Giráldez venía empleando habitualmente como revulsivo y pide paso a golpe de goles y asistencias. Bamba aguardaría esta vez tuvo en el banquillo. Por lo que respecta a la punta de ataque, la duda es si Giráldez mantiene a Douvikas o apuesta por Borja Iglesias para acompañar a Iago Aspas.

Tras caer en la jornada inaugural contra el Barcelona en Mestalla, el Valencia quiere estrenar su casillero en Balaídos y ganar, de este modo, confianza de cara a un complicado calendario en el arranque liguero. Baraja cuenta con la bajas del lateral zurdo José Luis Gayà y de Sergi Canós y Fran Pérez en el costado derecho, con lo que todo apunta a que el once que opondrá a los celestes será bastante similar al desplegado hace una semana contra el conjunto azulgrana, con presencia de Rafa Mir en banda derecha y la duda de si el técnico vallisoletano convocará a Luis Rioja, fichado ayer del Alavés, y que podría repetir en dos jornadas consecutivas en Balaídos con dos equipos distintos.