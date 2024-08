Benítez sirve su venganza cocinada con medias verdades y silencios

Rafa Benítez se despidió de la afición del Celta con un comunicado en redes sobrio, elegante, con ciertas dosis de autorreivindicación y una escuálida autocrítica. En público, no se prodigó más con respecto al que fue su club durante ocho meses, hasta que a comienzos de esta semana, tomándose un té con varias leyendas del fútbol inglés, habló sobre su etapa en Vigo. Las declaraciones, una revancha en toda regla, han soliviantado al celtismo, estupefacto ante los hechos alternativos narrados por el entrenador madrileño.

El punto central de la argumentación de Benítez es que Claudio Giráldez se está beneficiando de que la directiva esté haciendo ahora lo que él reclamó en su día: liberarse de jugadores que, a su juicio, lastraban proyecto. Examinando la lista de bajas que presenta el club hasta ahora, el único que encajaría en esa aseveración es Carles Pérez, cedido al Getafe. Es notoria la mala relación entre ambos, pero también es cierto que el extremo pidió salir en el mercado de invierno y el técnico vetó la salida, igual que la de Miguel Rodríguez.

Preguntado hoy al respecto, el futbolista se limitó a confirmar que ya en enero intentó sumarse a las filas de Bordalás y añadió: "Simplemente, voy a decir que más valen los hechos que se vieron que las palabras". Quizás se refería a la diferencia abismal de resultados entre Claudio y Benítez. Con los mismos jugadores (y las mismas posibilidades de acudir a la cantera) el porriñés sumó 17 puntos en 10 partidos —cinco victorias y dos empates y 1,5 de media por encuentro—, el madrileño atesoró 28 en 24 jornadas —los mismos cinco triunfos, nueve igualadas y 0,85 de media—. También podría aludir Carles al cambio radical en las sensaciones que transmitía el equipo y al caudal de fútbol generado.

Límite salarial

En su charla con Gary Neville, Roy Keane y compañía, el técnico señaló que esos futbolistas 'rémora', que no identifica, habrían ido a la dirección del club a quejarse por no jugar y lamentaba que se confiase más en ellos que en él. Lo cierto es que la presidenta, Marián Mouriño, lo aguantó en el banquillo mucho más —"hasta que sea insostenible", verbalizó en una entrevista a FARO— de lo que sus números avalaban. Fuese por confianza, fuese por evitar un onerosísimo finiquito, Benítez disfrutó de un crédito que no se recordaba en Balaídos.

De hecho, se le invistió con poderes similares a los de un manager en el fútbol inglés y prevaleció sobre Luís Campos cuando ambos chocaron. Al asesor externo portugués, que salió del club en diciembre, se refiere de pasada en la entrevista, comentando que esperaba que pudiese traerle grandes futbolistas.

Rafa Benítez, durante su consersación en 'Stick to football' / SkyBet

Otro de los argumentos que esgrimió el madrileño en el programa es el de la desigualdad que provoca el control financiero de LaLiga. "No puedes competir", zanjaba, tras explicar que el límite salarial del Real Madrid es de 600 millones y el del Celta de 60. Más allá de la imprecisión de las cifras, no le falta razón en el argumento de fondo sobre ese mal que afecta al campeonato español. Con un matiz: el Celta empezó su temporada como el décimo equipo con mayor margen, y nunca rozó esas posiciones. Los tres fichajes que le trajeron en invierno —Jailson, Allende y Manquillo— tampoco lograron impulsar al equipo a la zona templada. Además, aunque es cierto que no dispuso de grandes estrellas, él sí gozó de un estatus de primer nivel, como el profesional de la plantilla mejor pagado y en el rango alto de salarios de entrenadores de Primera.

Sin palabras sobre la cantera

Benítez, que llegó al Celta desde el paro tras un paso fallido en el Everton, enfatizó su valía durante la conservación: "Tengo la experiencia, la pasión, el conocimiento, puedo marcar la diferencia (...) si me dan las herramientas". También remarcó lo que le gustaba trabajar a pie de campo para mejorar y desarrollar a los jugadores, unas declaraciones que entroncan con otras que hizo durante la Eurocopa, en las que afirmaba que en Inglaterra se entrena a 37 km/h y en España a 34 km/h. Sin embargo, semanas después de desembarcar en el Celta, Claudio Giráldez explicó que le había sorprendido encontrarse con un ritmo de entrenamientos más bajo que en el filial. Antes de eso, había trascendido el malestar de algunos jugadores por lo que juzgaban una deficiente preparación táctica de los partidos.

Aunque el gran elefante en el salón del té de 'Stick to Football' fue el de la cantera. No hizo Benítez ninguna mención a su falta de confianza en los jóvenes valores de la casa, los mismos que con Claudio resultaron decisivos en la salvación del equipo. Durante su tiempo en Vigo, el madrileño insistió hasta la náusea en que él es un enamorado de la cantera, pero que el salto era demasiado grande, que no estaban preparados, que la situación del equipo no era la propicia para cargar la responsabilidad sobre chicos inexpertos. Ni siquiera el día que Hugo Álvarez, a la postre héroe de la permanencia, dio una asistencia decisiva a Swedberg para batir al Betis se aventuró en elogios.

Y es que en el relato de Benítez sobre su paso por Vigo nadie parece merecer una buena palabra: ni la directiva, ni Campos, ni los jugadores, ni los canteranos, ni LaLiga, tampoco los buenos resultados de su sucesor. Todos los halagos para él y sus incontestables proezas de décadas pasadas.

Claudio Giráldez: "Respeto la opinión de Benítez" El actual técnico del Celta evitó polemizar con su predecesor, al que había ensalzado en ocasiones anteriores. "Respeto su opinión. Si Rafa considera que es así, es una cosa suya, no entro a valorar. Me centro en lo mío, en lo que me toca a mí; no me da para ver prácticamente a mis hijas, imagínate una entrevista en un medio británico", se limitó a comentar este jueves, preguntado al respecto en rueda de prensa.

