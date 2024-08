Benítez: "El Celta se está deshaciendo de los jugadores que les dije, pero con otro entrenador"

Rafa Benítez tiene una visión particular sobre su fallido paso por el banquillo de Balaídos. O al menos eso pone de relieve en sus intervenciones públicas. Sea por convicción, sea por estrategia de relaciones públicas, la autocrítica no cabe en su relato sobre su breve etapa al frente del Celta. Lo ha vuelto a demostrar en las últimas horas, en una intervención en el programa 'Stick to Football' de la televisión inglesa SkyBet.

"Están haciendo ahora exactamente lo que les dije. Si ves los jugadores de los que se están deshaciendo, son los que les dije, pero lo están haciendo con otro entrenador", afirma durante una larga y distendida charla con los exfutbolistas Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher, Jill Scott e Ian Wright. El entrenador, que apunta que en el Inter de Milán le ocurrió lo mismo, atribuye ese comportamiento de la dirección del Celta a que en su momento "no querían reconocer" que él tenía razón y que confiaron más en los futbolistas que trasladaban a los despachos su malestar.

"Me decían que los jugadores no estaban contentos. Claro, ya sabes que si un jugador no juega no está feliz, porque traje a alguien que es mejor, y entonces le va al presidente a 'blablabla'. Esa es la realidad", relata Rafa Benítez, que en todo caso no aporta ningún nombre en concreto. Al madrileño, toda una institución en el fútbol inglés, ninguno de los presentes le pone encima de la mesa la radical diferencia de resultados cosechados por Claudio Giráldez con los mismos futbolistas.

*Puedes encontrar la parte referida al Celta a partir del minuto 58, donde también habla de su paso por el Real Madrid.

En dos años, a Europa

El entrenador expone también cómo se gestó su proyecto a tres años y cuáles eran sus expectativas. Tras explicar la importancia de que su mujer sea ourensana para tomar la decisión de irse a Vigo, señala que le convenció la conservación con el entonces presidente, Carlos Mouriño, en presencia también de su sucesora, su hija Marián. También destaca la hipotética aportación de un asesor "estelar" como Luis Campos. La idea, comenta, era estar cerca de Europa en la primera temporada y clasificarse para competición continental en la segunda. "Y el tercer año ya veremos", comenta, abriendo la posibilidad de traerse a la familia a Galicia.

"Cuando estás en el medio, uf, esto no es lo que me dijiste", señala, sobre la realidad que se encontró a causa del estricto control financiero de LaLiga. "El Real Madrid puede gastar 600 millones y el Celta 60; no puedes competir", protesta Benítez, que asegura que si le dan las herramientas, puede batirse "con cualquiera". "Tengo la experiencia, la pasión, el conocimiento, puedo marcar la diferencia", se reivindica.

Su intención, cuenta, es volver a la Premier, pero con un proyecto que le convenza. Ha rechazado, dice, varias propuestas de equipos de la parte baja de la tabla, así como otras muchas de países como Gracia, Turquía, México o Arabia.