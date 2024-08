Mihailo Ristic evita males mayores

Mihailo Ristic estará de vuelta muy pronto. Las dolencias que le impidieron jugar en el debut liguero frente al Deportivo Alavés, finalmente, no han resultado tener la gravedad pensada. El informe médico del club ha descartado cualquier lesión muscular de importancia, revelando que el lateral sufre un “mínimo edema en el gemelo interno derecho”. Las declaraciones postpartido de Giráldez no era muy esperanzadoras, ya que conociendo el historial médico de Mihailo, tanto jugador como cuerpo técnico decidieron no arriesgar por miedo a una lesión mayor.

El serbio está muy cerca de cumplir su primer año natural en Vigo, ya que se incorporó al club el 1 de septiembre de 2023, pero las lesiones le han privado de tener continuidad en el once. Es la sexta vez en este periodo que el lateral pasa por la enfermería del club, aunque en esta ocasión, está previsto que su visita sea efímera. Esta semana podrá estar a las órdenes de Claudio Giráldez para la segunda jornada frente al Valencia.

Su baja de última hora ante el Alavés supuso un contratiempo para el cuerpo técnico, que tuvo que reorganizar el once y dar entrada a Óscar Mingueza que ocupó ese carril. La entrada de Ristic en la convocatoria para el viernes ya dependerá únicamente de las sensaciones que tenga en las sesiones de trabajo de los próximos días.

De esta forma, el técnico porriñés recuperará a un futbolista al que las lesiones han impedido tener continuidad desde su llegada a Vigo. En la pretemporada sufrió una nueva lesión en el amistoso contra el Benfica que le impidió perderse un tramo de la preparación. Pero en los últimos partidos veraniegos sí entró en el equipo de Giráldez e incluso fue uno de los goleadores en el choque ante el West Ham. El estratega louriñés había tenido muy buenas palabras hacia él en sus últimas comparecencias públicas. Ahora tendrá la ocasión de darle esa oportunidad de nuevo.