Borja Iglesias, una década después

Hace casi diez años, el 3 de enero de 2015, Eduardo Berizzo dio en el Sánchez Pizjuán la alternativa en Primera División a Borja Iglesias. El santiagués entró en el campo a falta de once minutos en sustitución de Santi Mina en un partido que los vigueses perdieron por la mínima por culpa de un gol de Pareja. Se suponía –atendiendo a la lógica evolución de las cosas– que aquel sería el primero de muchos partidos en la máxima categoría con el Celta para un delantero que había demostrado que la Segunda B se le quedaba pequeña (esa temporada la terminó con diecisiete goles). Pues ha tenido que pasar una década para que llegase ese segundo partido con el Celta en Primera y el estreno en Balaídos con la camiseta celeste. La senda que parecían querer recorrer juntos en enero de 2015 acabó por desdoblarse y cada uno, de forma civilizada, decidió emprender una ruta diferente.

Los duendes del fútbol y del mercado unieron de nuevo sus pasos este verano y el viernes pasado se produjo el esperado estreno de Borja Iglesias con la camiseta del Celta. Un momento con una carga emocional importante para el delantero, pero también para su familia y el numeroso grupo de aficionados con los que intimó en sus años en el Celta B y que vivieron su aparición en Balaídos como un acontecimiento festivo. También Borja lo transmitió en diferentes momentos. En sus gestos en la salida al campo, en la expresión de su cara mientras los jugadores celebraban la victoria frente a la grada de animación y en sus publicaciones de redes sociales donde no solo celebró la victoria sino dejó caer el componente emocional que para él tenía el partido y la victoria: “Estou tan ledo que non sei se poderei durmir” dejó escrito la noche del viernes mientras el celtismo se iba para cama acunado por el sonido de la victoria.

Pero al margen del componente emocional que el partido tuvo para Borja Iglesias y el sector del celtismo que siempre deseó que ese momento se produjese, los minutos del delantero santiagués en el campo apuntaron también a la importancia que puede tener en los planes de Claudio Giráldez al tratarse de un cromo muy diferente a lo que tenía en la plantilla. Borja es un delantero que puede jugar perfectamente al espacio cuando es necesario, pero tiene una enorme facilidad para la pelea con los centrales y para sostener el juego de espaldas a la portería. Una herramienta muy útil en determinados momentos y que se vio ante el Alavés cuando en los últimos minutos el Celta le buscó de forma recurrente para que congelase el juego y echase mano de un repertorio que en Vigo no se ha vuelto a ver desde que Pablo Hernández “Tucu” salió del equipo para dejar un vacío que nadie ha sabido llenar.

Abqar, el corpulento central del Alavés, cometió el viernes más faltas que todo el Celta durante el partido. Nueve veces interrumpió el juego poniendo en evidencia un registro de lo más variado. Llevaba ocho en su cuenta (con la complicidad del árbitro que amonestó a Claudio Giráldez cuando con sus gestos reclamó que se castigase su evidente reincidencia) y casi siempre su víctima fue un desesperado Douvikas, volteado como si fuese un sparring de judo. Pues fue pisar el campo Borja Iglesias y el primer encuentro entre ambos acabó con tarjeta amarilla para el central marroquí. Simples detalles que hablan también de otro tipo de valor que guarda Borja Iglesias y al que el Celta puede sacar provecho. Solo hay que ver el catálogo de acciones de esos últimos minutos. Penalizados durante demasiado tiempo por la ausencia de futbolistas con capacidad para hacer uso de su tamaño y aprovecharlo para jugar con el reloj cuando interesa, ver a Borja Iglesias en ese tramo de partido resultó reconfortante. Y es un tipo de cualidad que no solo tiene que ver con el volumen porque Larsen también era un futbolista de parecidas condiciones físicas, pero no tenía la misma habilidad para según qué acciones. Porque Iglesias dio un manual de cómo proteger la pelota, generar saques de esquina, fueras de banda y conseguir que el tiempo pasase sin que el balón saliese del campo del Alavés para desesperación de Luis García Plaza que veía cómo se le escapaba el tiempo sin poder lanzar una última carga contra el área de Iván Villar. Y eso, sin hablar de la eficacia que un futbolista como Borja Iglesias le va a dar al Celta a balón parado (también por la necesidad de tener gente que ayude en el defensivo donde los vigueses no son precisamente un muro de contención). Un cromo, un perfil que no había en la plantilla de Claudio hasta que finalmente se produjo el reencuentro por lo que nadie apostaba hace un lustro y que todo el mundo daba por seguro hace una década. Los caminos del fútbol nadie termina por conocerlos.

Suscríbete para seguir leyendo