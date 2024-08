El continuo suplicio de Ristic

El Celta regresa hoy a los entrenamientos tras dos días de descanso con la mirada puesta en la visita de este viernes del Valencia a Balaídos y el foco de atención sobre Mihailo Ristic tras la enésima lesión sufrida por el lateral serbio durante el calentamiento del partido inaugural de LaLiga contra el Alavés. Para el choque contra los de Rubén Baraja, Claudio Giráldez espera poder contar ya con Vicente Guaita, ausente frente a los babazorros debido a una pequeña sobrecarga muscular justo en el día que recibía el alta médica. Luca de la Torre, con un leve esguince en el tobillo derecho, será, salvo sorpresa, baja.

Pero de momento las preocupaciones del cuerpo técnico celeste se centran en Ristic debido al problemático historial médico del serbio, que el pasado curso se perdió 18 partidos por lesiones musculares de distinto signo con periodos de recuperación más prolongados de lo habitual. Era la sexta lesión que sufría el zaguero desde que fichó por el Celta. Estuvo en total 74 días de baja que le llevaron a perderse 18 encuentros de Liga y 2 de Copa.

El último percance se lo produjo el pasado viernes, durante el calentamiento del partido contra el Alavés. Claudio Giráldez lo había elegido en su primer once, pero nada más saltar al césped tuvo que retirarse al vestuario al sentir molestias en el gemelo izquierdo. “Notó una pequeña molestia en el gemelo en el calentamiento. Con los antecedentes que tenemos con él, ni él estaba cómodo arriesgando ni nosotros”, explicó tras el encuentro el entrenador celeste, que no dio más detalles sobre el alcance de la lesión, pero ya dejaba caer que el periodo de baja podría no limitarse a un solo partido.

El parte de enfermería publicado por el club el mismo día del encuentro contra los babazorros tampoco despejaba la duda. Los servicios médicos se limitaban a describir el problema con una “molestia en el gemelo”, indicando que en los día siguientes se le realizaría al jugador una prueba de imagen para determinar el alcance de la lesión.

Aunque seguramente el problema no será de mucha importancia, los antecedentes de Ristic con las lesiones no invitan precisamente al optimismo. Ya desde su último año en el Benfica, los problemas musculares atormentaron al futbolista, que en estos meses ha sufrido un verdadero calvario, tanto por su repentina propensión a romperse como por el prolongado tiempo de recuperación de lesiones que otros jugadores superan rápidamente.

La trayectoria de Ristic ha estado marcada por las lesiones desde su etapa en el Benfica, con el que se perdió 14 encuentros por lesión la campaña precedente. El lateral serbio fue titular con Rafa Benítez siempre que llegó a los partidos en buenas condiciones físicas, pero los problemas musculares acabaron relegándolo al banquillo. Giráldez lo había reclutado de nuevo para la causa y pensaba entregarle galones frente al Alavés antes de que esta nueva lesión volviese a enviarlo a la enfermería.

Mihailo Ristic disputó su último partido con el Celta el pasado 5 de mayo en Balaídos contra el Villarreal. Giráldez lo sacó tras el descanso para sujetar a Akhomach, misión el que el balcánico cumplió con eficacia. Tras el duelo antes los amarillos, Ristic no ha vuelto a jugar. Se perdió consecutivamente los encuentros contra el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Granada y estuvo sin minutos en el banquillo en el duelo final contra el Valencia en Balaídos.

Las constantes lesión sufridas con el Celta y el Benfica le han apartado además de las convocatorias de la selección Serbia.

Otro reto para Giráldez

Tras acabar con remontada con una sequía de triunfos en la jornada inaugural de LaLiga que se prolongaba desde hace nueve años a domicilio y diez en Balaídos, Claudio Giráldez afronta esta semana el reto de encadenar dos victorias consecutivas en los dos primeros partidos de la temporada. No se produce esta circunstancia desde hace casi dos décadas, concretamente desde hace 19 años. El último técnico en conseguirlo fue otro gallego, Fernando Vázquez, en la temporada 2005-06, en la que el cuadro celeste obtuvo su penúltima clasificación europea. Los celestes superaron entonces al Málaga en Balaídos (2-0) con goles de Gustavo López y Fernando Baiano en el primer tiempo y derrotaron en la jornada siguiente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-3) en un duelo con polémica. Aquel partido se recuerda por el gol fantasma de Fabián Canobbio tras pegar el balón en el travesaño, tanto muy protestado por el Madrid, pero que acabó subiendo al marcador, y resultó decisivo para el triunfo céltico. El Celta abrió el marcador con un gol de Contreras al que el Madrid replicó con tantos casi consecutivos de Ronaldo Nazario y Julio Baptista antes del descanso. Antonio Núñez empató muy pronto el partido y Canobbio lo decidió en el 77 con el que acabó siendo uno de sus goles más famosos. Aunque el Celta ganó aquella temporada cuatro de sus cinco partidos, la racha victoriosa de los celestes se quebró en la tercera jornada liguera con una derrota Balaídos (0-1) con un solitario gol de Javier Casquero.

