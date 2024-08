El arraigado idilio con Balaídos

El Celta se reencontró una década después con esa impagable sensación de ganar el primer partido de Liga que, a ojos de los amigos de las supersticiones, es el aviso de que todo va a salir bien esta temporada. Una tarde feliz en la que las carencias vistas en el equipo, sus problemas crónicos en defensa (muy notables en el último tramo del partido) o las dificultades en el primer tiempo para generar situaciones de peligro pasaron a la categoría de preocupaciones menores.

A falta de examinar las prestaciones del equipo lejos de casa, el estreno de la temporada ha vuelto a poner de manifiesto el idilio que el Celta vive ahora mismo con Balaídos y con su gente. Es imposible entender las últimas salvaciones del cuadro vigués sin el apoyo incondicional recibido desde la grada y esa situación, por lo visto en el estreno liguero, no para de crecer y de fortalecerse.

Más allá del acierto de Claudio Giráldez con sus cambios o de la actuación de determinados futbolistas, el hecho de que el Celta haya convertido en un clásico remontar partidos en Balaídos tiene mucho que ver con el ambiente que se genera desde la grada. Prácticamente han desaparecido los reproches a los jugadores, el apoyo crece en la adversidad y todo eso genera un ambiente propicio que ha convertido Balaídos en el sustento de este equipo.

La victoria ante el Alavés en el estreno liguero de esta temporada no hace otra cosa que darle continuidad a la racha del Celta sin perder en su estadio que comenzó en la victoria de la pasada temporada ante el Almería. Después de aquella llegó el empate frente al Rayo Vallecano, las victorias sobre Las Palmas, Villarreal y Athletic, el empate ante el Valencia en el último encuentro de la pasada temporada (con el equipo ya pensando en el verano) y ahora el triunfo sobre el Alavés. Siete partidos seguidos sin perder y la última derrota como local hay que buscarla a mediados del mes de febrero (aún con Benítez en el banco) cuando el Celta perdió ante el Barcelona en el descuento del descuento por culpa de un imprudente penalti. De los veintiún últimos puntos en juego en su campo, el Celta se ha metido en el bolsillo diecisiete. Una forma extraordinaria de construir futuro.

Quedan lejos los tiempos en los que el Celta no acababa de sentirse tan a gusto en su propio campo. Hoy el idilio es absoluto. La reforma del estadio, la grada de animación y la composición de la actual plantilla han ayudado decisivamente a generar un ecosistema donde es más sencillo que las cosas fluyan de este modo. Inevitablemente la grada se siente más representada por un equipo formado por mayoría de jugadores de casa y que aún por encima tiene en el banquillo a un entrenador salido también de A Madroa y que defiende un estilo de juego que siempre ha encontrado una buena acogida en Balaídos.

Afluencia

Pendientes de que algún día veamos concluida la reforma del estadio (se espera que en Gol los trabajos comiencen a final de año) que elevará el aforo de Balaídos, las entradas siguen estando en máximos con respecto a lo que era habitual en los últimos ejercicios.

Ante el Alavés fueron más de 22.000 los aficionados que acudieron al estadio vigués para seguir el encuentro. Curiosamente se había terminado el partido ante los vitorianos y ya casi no quedaban entradas disponibles para ver el partido del próximo viernes (19:00 horas) frente al Valencia. Una vez más esperar estos días a que los abonados que no puedan ir al partido liberen sus asientos se convierte en la única fórmula a esta hora para los que no han querido abonarse o no han podido porque no olvidemos que a la espera de asiento libre hay cerca de 4.000 abonados. Y hasta que el estadio no esté terminado esta gente no podrá tener cabida. Los asientos que salen ahora a la venta para el público están esperando a los abonados de Gol cuando tengan que ser realojados en otra grada mientras dura la obra.

Ahora mismo existe una demanda evidente de asientos y el Celta se las ingeniado en algunas zonas del estadio para crear nuevas localidades como ha sucedido en Río Alto donde han añadido una fila de asientos en el pequeño muro en el acababa la grada. Soluciones de emergencia para compensar el problema de asientos en un tiempo de absoluto idilio entre el equipo y la grada.