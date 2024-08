Williot es un ser de luz

El Celta de Claudio ha convertido en una hermosa rutina algo tan complicado como voltear partidos en Balaídos. Parece el clásico boxeador que no entra en el combate hasta que recibe el primer directo del rival y entiende que del segundo ya no será capaz de levantarse de la lona. Los vigueses acabaron con esa maldición que les perseguía desde hace diez años en la primera jornada de Liga. Ayer rozaron también el gatillazo ante un Alavés más básico en su forma de plantear el partido, pero con las ideas mucho más claras. El Celta fue una calamidad hasta que el banquillo puso orden con los cambios del descanso, el equipo subió una marcha en lo físico y en lo mental y apareció el talento diferencial de un chico de solo veinte años para tirar abajo el castillo de Luis García Plaza. Dos destellos de Williot destruyeron al Alavés para confirmar que no hay arma más desequilibrante en el fútbol que el talento.

Hasta la aparición de Williot el partido amenazaba cuento de terror con Kike García en el papel del muñeco diabólico. No había muchas diferencias entre el Celta del primer tiempo de ayer con el que hace un año estrenó la temporada ante el Osasuna. Suena tan terrible como fue. El mismo plomo en las botas y un problema terrible para progresar por las propias limitaciones (es un dolor ver al equipo tratar de sacar el balón desde atrás con Starfelt) y porque el Alavés no dejaba que Bamba, Aspas o Douvikas (que estuvo más tiempo en el suelo que en pie) se girasen una sola vez. Para completar la pesadilla el partido pudo irse por el desagüe en el minuto seis después de que un encontronazo de Aspas con Antonio Blanco acabase con la fulminante roja al moañés. Quintero González, un debutante en Primera, quiso presentarse en sociedad a lo grande y el delantero céltico le dio el pretexto perfecto con un innecesario movimiento de su brazo en el cuello del rival. El VAR apareció en escena para solicitarle un mayor escrutinio y el colegiado dejó en amarilla el movimiento de Aspas. Aunque la expulsión era excesiva vistas las imágenes, el gesto del delantero céltico fue completamente irresponsable. Ahí solo podía encontrar un problema.

Solventado ese primer contratiempo no tardaron en llegar otros. La torrija generalizada que sufrían los de Claudio, incapaces de llegar a la portería rival, se hizo más patente en la jugada del gol del Alavés. Los muñecos esos de goma con cara sonriente que se ponen en los entrenamientos para ensayar las faltas habrían defendido con más intensidad la jugada. Antonio Blanco recibió un balón en la línea de medios y se paró un rato a ver el paisaje. Solo faltó que el desmarque de Kike García a la espalda de Carlos Domínguez fuese anunciado por la megafonía. Nadie del Celta se movió para impedir lo que venía. Damián estaba petrificado ante Blanco, Carlos tardó en ver el movimiento de Kike e Iván Villar, que tal vez podía haber anticipado, se quedó anclado a la portería. El gol era la prueba de que el Celta no estaba en el partido. Ni el físico ni la cabeza. Una absoluta vulgaridad a la que no ayudó al decisión de Claudio de intercambiar en los costados a Hugo Alvarez y a Mingueza. Solo en el tramo final del primer tiempo, cuando el Alavés sintió el cansancio y bajó la presión, encontraron alguna opción a la espalda de Carlos Vicente. Por ahí salió la mejor jugada del Celta, justo antes del descanso, tras una combinación entre Bamba, Douvikas y Aspas que acabó en golazo, pero que el fuera de juego semiautomático anuló por apenas un centímetro (si queremos tecnología pues hay que aceptar sus cosas).

Claudio le dio un meneo al Celta en el arranque del segundo tiempo. Varió su defensa (entraron Javi Rodríguez y Jailson por Starfelt y Manquillo) pero sobre todo mandó al campo a ese ser de luz que es Williot Swedberg por Bamba. El sueco (que no olvidemos es más joven que todos los canteranos que acaban de subir al primer equipo) es esa clase de futbolista que se mueve en un terreno donde es difícil de detectar y que desordena al contrario que nunca tiene claro quién debe marcarlo. Antes de que Williot entrase en acción llegaron los mejores minutos de Douvikas que se fajó con Abqar y encontró su hábitat ideal cuando el Celta comenzó a correr al espacio y a alejarse de la monótona imagen del primer tiempo. El Celta subió el ritmo y el Alavés se vio por momentos desbordado. Mejoraron en todo los vigueses y mucho más con la entrada de Ilaix que le puso al medio del campo la intensidad en los duelos y la llegada que no tenía hasta ese momento. Y entonces, en medio de una de esas cargas, Williot se encontró un balón cerca del área, se buscó el espacio con inteligencia y soltó un remate deslumbrante con el exterior que se incrustó cerca de la escuadra derecha de la portería de Sivera. Hoy mismo esa bota debería estar en el museo del club.

Curiosamente el empate le hizo daño al Celta. Luis García Plaza hizo una serie de cambios que le dieron mayor profundidad y velocidad y los vigueses, por el ansia de encontrar el segundo gol, cometieron errores graves que dejaron a los vitorianos tres veces en situación de mano a mano con Iván Villar. El Celta salió de milagro vivo de esa situación (bien el portero y alguna corrección del notable Javi Rodríguez) y a falta de seis minutos volvió a encontrar a Williot. Mingueza le encontró y el sueco colocó al primer toque un balón de oro a Iago Aspas que apuntó a la cabeza del portero con la esperanza de que Sivera se venciese como así sucedió. Se completaba así la remontada, la primera de la temporada. Claudio dio entrada entonces a Borja Iglesias para completar la fiesta y para que el delantero echase mano de su oficio para ganar tiempo y dominar la escena durante los últimos minutos, esos que tanto le cuesta siempre jugar al Celta. Pero el delantero se metió al Alavés en el bolsillo y se lo llevó a la caseta.